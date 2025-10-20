Relanzamiento PAN: Kuri y Romero coinciden en dejar atrás las alianzas y abrirse a la ciudadanía

El relanzamiento PAN del sábado pasado en la Ciudad de México marcó un punto de inflexión en la estrategia del partido. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, destacó en entrevista con Carlos Loret de Mola, para “Así las Cosas”, que la decisión de dar una vuelta de tuerca al partido era “una obligación” y que el PAN debe dejar de ser un partido de élite. “Yo tuve que ser gobernador para ser panista, necesitamos estar muy cerca de la gente, al frente con las causas y no con los grupos. El PAN debe dejar de ser un partido de elite”, afirmó Kuri.

Un partido más cercano a la ciudadanía

El mandatario queretano subrayó que si el PAN quiere ganar en las próximas elecciones, debe ser “muy generoso, no importa quién meta el gol”. Recalcó que el partido está dando un giro importante: “Si el partido quiere ganar, tiene que ser muy género, no importa quién meta el gol”. A su juicio, México necesita una oposición que no se limite a gritar, sino que tenga ideas pensadas y fundamentadas.

Mauricio Kuri también se mostró dispuesto a contender por la presidencia de la República, aunque subrayó que en este momento su enfoque está en fortalecer el PAN desde su base. “Lo digo de corazón, el PAN va por sí solo, gane en 2021 y 2015 cuando vamos unidos con generosidad se gana”.

“Ni con el PRI ni con MC”

Por su parte, Jorge Romero, líder nacional del PAN, coincidió con Kuri en que el partido debe dejar de depender de alianzas y fortalecer su vínculo con los jóvenes. “El PAN te va a abrir las puertas, lleves o no lleves 10 años en el PAN”, aseguró Romero, al señalar que la clave está en darles espacio a los jóvenes y convocarlos a participar bajo las mismas siglas del PAN, pero con una fórmula renovada.

Romero también respondió a las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó de “insensible” el evento de relanzamiento del PAN tras la tragedia que afecta a varios estados del país. En su respuesta, el líder panista cuestionó la actitud de Sheinbaum, señalando que “¿cuántos ejemplos podríamos poner de insensibilidad, cuando los apoyos vienen con el color guinda?”. “Ya le contesté a la presidenta de Morena, gracias, haces bien en ponerle atención al PAN”, añadió Romero.

Defendiendo los valores panistas

Sobre los valores que defiende el PAN, Jorge Romero aseguró que el partido está comprometido con ser un instrumento para la ciudadanía, sin caer en los radicalismos de otras latitudes. Afirmó que el PAN se mantiene en contra del aborto y aboga por las adopciones, además de la inclusión a la comunidad, defendiendo la familia sin criminalizarla.

Finalmente, Romero adelantó que este sábado comenzará una gira importante en la que visitarán diversas plazas del país junto a personalidades como Kenia López Rabadán y Ricardo Anaya. El líder panista destacó que su campaña no tendrá una agenda “woke” como la que criticó el expresidente Felipe Calderón, sino que se centrará en la disciplina y en mantener un contacto cercano con los ciudadanos.

