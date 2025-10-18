;

  • 18 OCT 2025, Actualizado 23:10

Aumenta a 76 el número de personas fallecidas por las inundaciones en México

El gobierno de México actualizó las cifras de fallecidos por las inundaciones que golpearon país hace una semana

Inundaciones por el desbordamiento del río Cazones en Veracruz.

Inundaciones por el desbordamiento del río Cazones en Veracruz.

C. Sánchez

Cintia SánchezCintia Sánchez

Este sábado aumentó a 76 la cifra de personas que han fallecido y 39 más se mantienen como desaparecidas o no localizadas debido a las inundaciones registradas cinco estados entre el 7 y el 11 de octubre de 2025.

Lluvias dejan muertes, desaparecidos y severas afectaciones en Veracruz

¿En qué estado se registran más muertes por inundaciones?

La emergencia por las lluvias torrenciales tuvo lugar en regiones de los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Con la actualización de estas cifras, los fallecimientos por estado quedan de la siguiente manera:

  • Veracruz con 34 fallecidos y 14 personas desaparecidas
  • Hidalgo con 22 fallecidos y 20 personas desaparecidas
  • Puebla con 19 fallecidos y 5 personas desaparecidas
  • Querétaro con una persona fallecida
  • San Luis Potosí no reporta víctimas

La presidenta Sheinbaum visita zonas más afectadas

La presidenta Claudia Sheinbaum inició este viernes una gira de trabajo por los municipios afectados por las inundaciones.

Su recorrido inició en Veracruz, en Poza Rica, Álamo y Temporal, de los más afectados no solo en el estado sino de toda esta emergencia.

La primera mandataria afirmó que las comunidades ya reciben apoyo para la limpieza de sus casas, reparto de insumos y se lleva a cabo el censo para distribuir otros apoyos.

Este sábado, la mandataria acudió a Tamaulipas para vigilar el aumento de nivel del río Pánuco, asegurando que por el momento el afluente no representa un riesgo. Más tarde, se desplazó al estado de Hidalgo para revisar los trabajos de apoyo a la población.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad