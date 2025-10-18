Aumenta a 76 el número de personas fallecidas por las inundaciones en México
El gobierno de México actualizó las cifras de fallecidos por las inundaciones que golpearon país hace una semana
Este sábado aumentó a 76 la cifra de personas que han fallecido y 39 más se mantienen como desaparecidas o no localizadas debido a las inundaciones registradas cinco estados entre el 7 y el 11 de octubre de 2025.
¿En qué estado se registran más muertes por inundaciones?
La emergencia por las lluvias torrenciales tuvo lugar en regiones de los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.
Con la actualización de estas cifras, los fallecimientos por estado quedan de la siguiente manera:
- Veracruz con 34 fallecidos y 14 personas desaparecidas
- Hidalgo con 22 fallecidos y 20 personas desaparecidas
- Puebla con 19 fallecidos y 5 personas desaparecidas
- Querétaro con una persona fallecida
- San Luis Potosí no reporta víctimas
La presidenta Sheinbaum visita zonas más afectadas
La presidenta Claudia Sheinbaum inició este viernes una gira de trabajo por los municipios afectados por las inundaciones.
Su recorrido inició en Veracruz, en Poza Rica, Álamo y Temporal, de los más afectados no solo en el estado sino de toda esta emergencia.
La primera mandataria afirmó que las comunidades ya reciben apoyo para la limpieza de sus casas, reparto de insumos y se lleva a cabo el censo para distribuir otros apoyos.
Este sábado, la mandataria acudió a Tamaulipas para vigilar el aumento de nivel del río Pánuco, asegurando que por el momento el afluente no representa un riesgo. Más tarde, se desplazó al estado de Hidalgo para revisar los trabajos de apoyo a la población.