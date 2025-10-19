Sheinbaum visita zonas afectadas por lluvias en Puebla e Hidalgo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó la supervisión de las labores de limpieza, reconstrucción y entrega de ayuda a los damnificados afectados por las lluvias y deslaves, que afectÓ varias comunidades de la Sierra de Puebla. La acompaño el mandatario poblano Alejandro Armento. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Con un mensaje de “no están solos”, la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió zonas afectadas por las intensas lluvias en los estados de Puebla e Hidalgo.

El sábado, desde Huehuetla, Hidalgo, la mandataria se comprometió a que pronto llegará más maquinaria para acelerar las labores de limpieza, además de informar que los servidores de la nación ya iniciaron el censo de viviendas para comenzar la distribución de apoyos.

A través de su cuenta de la red social “X”, Sheinbaum señaló que estas acciones han sido posibles gracias a que los caminos fueron abiertos parcialmente.

De acuerdo con autoridades estatales, Hidalgo terminó con 28 localidades afectadas y más de ocho mil hectáreas de cultivo dañadas, principalmente de maíz, frijol y café.

Supervisó trabajos en Puebla

Este domingo, en el municipio de Pantepec, Puebla, la presidenta encabezó su sexto día de recorridos por las zonas afectadas, donde supervisó los trabajos de limpieza y reafirmó el compromiso de su gobierno con las familias damnificadas.

“Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla, para supervisar las labores de limpieza y dar un mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás”, expresó Sheinbaum en sus redes sociales.

La mandataria estuvo acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel, el director del IMSS Bienestar Alejandro Svarch, la coordinadora presidencial Leticia Ramírez Amaya, y la presidenta municipal Araceli Gaspar Cruz. También participaron elementos de la Sedena y Marina, que implementan el Plan DN-III-E y el Plan Marina en su fase de recuperación.

Recorridos en cinco estados

Durante este fin de semana, del 17 al 19 de octubre, Sheinbaum encabezó los trabajos de apoyo a la población en Poza Rica, Álamo y Tempoal (Veracruz); Huehuetla y Tianguistengo (Hidalgo); y Tampico, Tamaulipas, donde supervisó de manera preventiva el nivel del río Pánuco, que por ahora no representa riesgo.

