SEP extiende suspensión de clases por inundaciones en Veracruz: municipios afectados y nueva fecha de regreso a las aulas

Continúa la limpieza de establecimientos y casas por parte de ciudadanos y autoridades por las inundaciones en Poza Rica, Veracruz

La Secretaría de Educación Pública de Veracruz informó que se extenderá la suspensión de clases y actividades escolares en 43 municipios del estado, por trabajos de recuperación de la contingencia por las graves inundaciones registradas hace una semana.

Veracruz retrasa el regreso a clases por las graves inundaciones registradas en el estado. / Stephanie Maze Ampliar

¿Qué municipios de Veracruz aplazan su retorno a las escuelas?

La nueva fecha de retorno a las escuelas en todos los niveles educativos se estableció para el próximo 25 de octubre.

Los 43 municipios que tendrán que esperar aún para el regreso a clases son:

Álamo Temapache

Benito Juárez

Castillo de Teayo

Cazones de Herrera

Cerro Azul

Chalma

Chiconamel

Chicontepec

Chinampa de Gorostiza

Chontla

Citlaltépetl

Coahuitlán

Coatzintla

Coyutla

El Higo

Espinal

Gutiérrez Zamora

Huayacocotla

Llamatlán

Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero

Naranjos Amatlán

Ozuluama de Mascareñas

Papantla

Pánuco

Platón Sánchez

Poza Rica

Pueblo Viejo

Tamalín

Tamiahua

Tampico Alto

Tancoco

Tantima

Tantoyuca

Tecolutla

Tempoal

Tepetzintla

Texcatepec

Tihuatlán

Tlachichilco

Tuxpan

Zacualpan

Zontecomatlán

La dependencia también le recordó a la población mantenerse pendientes del pronóstico meteorológico a través de cuentas oficiales, así como seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

Síguenos en Google News y encuentra más información