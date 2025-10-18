SEP extiende suspensión de clases por inundaciones en Veracruz: municipios afectados y nueva fecha de regreso a las aulas
La medida aplica a estudiantes de todos los niveles educativos
La Secretaría de Educación Pública de Veracruz informó que se extenderá la suspensión de clases y actividades escolares en 43 municipios del estado, por trabajos de recuperación de la contingencia por las graves inundaciones registradas hace una semana.
¿Qué municipios de Veracruz aplazan su retorno a las escuelas?
La nueva fecha de retorno a las escuelas en todos los niveles educativos se estableció para el próximo 25 de octubre.
Los 43 municipios que tendrán que esperar aún para el regreso a clases son:
- Álamo Temapache
- Benito Juárez
- Castillo de Teayo
- Cazones de Herrera
- Cerro Azul
- Chalma
- Chiconamel
- Chicontepec
- Chinampa de Gorostiza
- Chontla
- Citlaltépetl
- Coahuitlán
- Coatzintla
- Coyutla
- El Higo
- Espinal
- Gutiérrez Zamora
- Huayacocotla
- Llamatlán
- Ixcatepec
- Ixhuatlán de Madero
- Naranjos Amatlán
- Ozuluama de Mascareñas
- Papantla
- Pánuco
- Platón Sánchez
- Poza Rica
- Pueblo Viejo
- Tamalín
- Tamiahua
- Tampico Alto
- Tancoco
- Tantima
- Tantoyuca
- Tecolutla
- Tempoal
- Tepetzintla
- Texcatepec
- Tihuatlán
- Tlachichilco
- Tuxpan
- Zacualpan
- Zontecomatlán
La dependencia también le recordó a la población mantenerse pendientes del pronóstico meteorológico a través de cuentas oficiales, así como seguir las recomendaciones de las autoridades locales.