  • 19 OCT 2025, Actualizado 04:27

SEP extiende suspensión de clases por inundaciones en Veracruz: municipios afectados y nueva fecha de regreso a las aulas

La medida aplica a estudiantes de todos los niveles educativos

Continúa la limpieza de establecimientos y casas por parte de ciudadanos y autoridades por las inundaciones en Poza Rica, Veracruz

Cintia SánchezCintia Sánchez

La Secretaría de Educación Pública de Veracruz informó que se extenderá la suspensión de clases y actividades escolares en 43 municipios del estado, por trabajos de recuperación de la contingencia por las graves inundaciones registradas hace una semana.

Veracruz retrasa el regreso a clases por las graves inundaciones registradas en el estado. / Stephanie Maze

¿Qué municipios de Veracruz aplazan su retorno a las escuelas?

La nueva fecha de retorno a las escuelas en todos los niveles educativos se estableció para el próximo 25 de octubre.

Los 43 municipios que tendrán que esperar aún para el regreso a clases son:

  • Álamo Temapache
  • Benito Juárez
  • Castillo de Teayo
  • Cazones de Herrera
  • Cerro Azul
  • Chalma
  • Chiconamel
  • Chicontepec
  • Chinampa de Gorostiza
  • Chontla
  • Citlaltépetl
  • Coahuitlán
  • Coatzintla
  • Coyutla
  • El Higo
  • Espinal
  • Gutiérrez Zamora
  • Huayacocotla
  • Llamatlán
  • Ixcatepec
  • Ixhuatlán de Madero
  • Naranjos Amatlán
  • Ozuluama de Mascareñas
  • Papantla
  • Pánuco
  • Platón Sánchez
  • Poza Rica
  • Pueblo Viejo
  • Tamalín
  • Tamiahua
  • Tampico Alto
  • Tancoco
  • Tantima
  • Tantoyuca
  • Tecolutla
  • Tempoal
  • Tepetzintla
  • Texcatepec
  • Tihuatlán
  • Tlachichilco
  • Tuxpan
  • Zacualpan
  • Zontecomatlán

La dependencia también le recordó a la población mantenerse pendientes del pronóstico meteorológico a través de cuentas oficiales, así como seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

