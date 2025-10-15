Detienen a Donovan “N”, segundo implicado en asesinato del abogado David Cohen Sacal

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de un segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado 13 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc.

Donovan "N" fue consignado ante la FGJCDMX

¿Cómo se logró la detención de Donovan “N”?

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el titular de la SSC dio a conocer la captura de Donovan “N”, identificado como otro de los presuntos responsables del ataque.

La detención se logró gracias a “trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento” realizados por elementos de la SSC, en coordinación con los operadores de los Centros C2.

El detenido fue consignado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para continuar con las investigaciones correspondientes.

#InformaciónImportante | Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan "N", identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx.



Vázquez Camacho reiteró el compromiso de la autoridad para evitar la impunidad en este y otros casos, asegurando que las indagatorias continúan para esclarecer completamente los hechos.

David Cohen fue abogado en este caso: Denuncian “Cártel Inmobiliario” acapulqueño con nexos en la CDMX

Consignan a Héctor “N” por homicidio del abogado David Cohen Sacal

Será en las próximas horas cuando el Ministerio Público de la Fiscalía de la Ciudad de México consigne ante un juez penal en turno a Héctor “N”, de 18 años de edad, por su probable responsabilidad en el homicidio del abogado David Cohen Sacal.

De acuerdo con la Fiscalía de Homicidios, la carpeta de investigación señala que el imputado —quien inicialmente se hizo pasar por menor de edad— tiene antecedentes penales por venta de droga y robo en la zona de Tepito.

Héctor "N" ya tenía antecedentes penales

¿Cuánto le ofrecieron al presunto responsable por el homicidio?

En la investigación quedó asentado que Héctor “N” presuntamente recibió la oferta de 30 mil pesos por ejecutar el ataque, aunque finalmente no cobró el pago y aseguró desconocer quién era la víctima.

Durante su declaración, indicó que un sujeto en motocicleta lo trasladó hasta la Ciudad Judicial, donde esperaron a que el abogado saliera del edificio para después cometer el homicidio.

Sin embargo, no proporcionó información sobre quién o quiénes ordenaron la ejecución ni los motivos del ataque.

David Cohen Sacal fue asesinado el lunes pasado afuera de las oficinas centrales del Poder Judicial de la Ciudad de México

¿Qué sanción aplica el Código Penal por homicidio calificado?

El cuerpo de David Cohen Sacal, abogado asesinado el lunes pasado afuera de las oficinas centrales del Poder Judicial de la Ciudad de México, fue entregado a sus familiares.

De acuerdo con el artículo 128 del Código Penal para la Ciudad de México, el homicidio calificado se castiga con penas de 20 a 50 años de prisión, y si se comete con arma de fuego o con agravantes como la premeditación o ventaja, la sanción puede ser aún mayor.

