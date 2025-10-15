Estudiantes realizan paro en la Universidad Veracruzana por crisis en Poza Rica

Este miércoles, estudiantes de la Universidad Veracruzana de cuatro de los cinco campus que hay en el estado realizaron un paro para exigir a la rectoría que brinde información clara y precisa de la situación de estudiantes de la región Poza Rica, afectada por las lluvias, desbordamiento de ríos e inundaciones.

Los estudiantes indican que hasta muy tarde se les informó de la suspensión de clases Ampliar

¿Por qué protestan los estudiantes de la Universidad Veracruzana?

Los estudiantes reclaman a las autoridades, encabezadas por el rector Martín Aguilar Sánchez, la lenta actuación durante la emergencia en Poza Rica.

La estudiante de Derecho del campus Xalapa, Liliana García Santos, criticó la falta de claridad sobre el caso de alumnos posiblemente desaparecidos o fallecidos en las inundaciones.

En un principio, la universidad aseguró que era falso que se suspenderían las actividades.

#AvisoUV

La Universidad Veracruzana informa que está circulando un comunicado falso sobre la suspensión de actividades el 9 de octubre de 2025.



Exhortamos a nuestra comunicad universitaria a no dejarse engañar y a consultar siempre los medios institucionales. pic.twitter.com/GwhTfWmbPV — Universidad Veracruzana (@UVeracruzanaMx) October 9, 2025

¿Qué acciones llevaron al paro?

García Santos puntualizó que la suspensión de clases se dio a conocer hasta las 23:00 horas del jueves, cuando ya muchos estudiantes no pudieron moverse con seguridad.

“No dándoles tiempo de regresar a sus casas o tomar otras precauciones, lamentablemente quedando encerrados en sus departamentos muchos de nuestros compañeros”. — Liliana García Santos

Finalmente, indicó que el próximo viernes se llevará a cabo una marcha en todas las unidades universitarias.

