Lluvias en Veracruz: Habitantes de Oxitempa, en Ixhuatlán de Madero, permanecen sin alimentos e incomunicados

Habitantes de Ixhuatlán de Madero reportan graves daños por las lluvias y caminos bloqueados

En desesperación y sin alimentos sobreviven los habitantes de Oxitempa, Ixhuatlán de Madero, Veracruz, comunidad que ha quedado completamente aislada tras el desbordamiento de ríos y el colapso de los puentes.

Una población de aproximadamente 280 personas intenta resistir con lo poco que quedó tras las inundaciones en el norte del estado. Ximena García, habitante del lugar, relató para Gabriela Warkentin en el programa Así las Cosas que la comunidad vive momentos de angustia e incertidumbre ante la falta de auxilio.

¿Cómo logran comunicarse desde Oxitempa?

Con un conversor conectado al motor de su auto e internet satelital, logra comunicarse intermitentemente para pedir ayuda. “No sabemos nada de las autoridades”, afirmó Ximena.

“Oxitempa ha quedado convertido en islas”

Ximena, quien detalló que las lluvias comenzaron la semana pasada y se intensificaron la madrugada del jueves 9 de octubre, cuando la población quedó sin luz.

Desde entonces, nadie ha podido entrar ni salir del poblado, pues las dos vías de acceso —la carretera México-Tuxpan y la carretera a Álamo— permanecen bloqueadas por deslaves y el desbordamiento de ríos que devastaron los puentes.

La falta de alimentos los ha obligado a sacrificar sus animales de granja, pues los precios se han disparado: el costal de maíz cuesta hasta 900 pesos y el kilo de jitomate 160 pesos. La comunidad sobrevive únicamente gracias a la solidaridad entre vecinos, afirmó.

Ante la crítica situación, los pobladores piden apoyo aéreo para recibir víveres, agua potable y medicamentos y toda la ayuda que sea posible.

