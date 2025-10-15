Registra Gobierno Federal 66 muertos y 75 desaparecidos por lluvias torrenciales

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa informó que 66 personas han perdido la vida y 75 se encuentran desaparecidas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se elevó a 66 el número de personas muertas tras las lluvias torrenciales e inundaciones en cinco estados del país.

La mayoría de estas muertes se registraron en Veracruz donde se contabilizaron 30 personas, 14 más en Puebla, 21 en Hidalgo y una persona en Querétaro.

Lluvias dejan muertes, desaparecidos y severas afectaciones en Veracruz

¿Cuántas personas continúan desaparecidas tras las lluvias torrenciales?

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la mandataria indicó que hasta ahora 75 personas no han sido localizadas y dos de las personas muertas son estudiantes de la Universidad Veracruzana.

Recordó que continúa activo el número 079 para reportar personas no localizadas y recibir orientación.

Sheinbaum Pardo agregó que se mantiene en sesión permanente el Comité Nacional de Emergencia para evaluar los avances, coordinar acciones interinstitucionales y fortalecer las estrategias orientadas a la recuperación de la normalidad en las localidades impactadas.

En tanto, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, indicó que 191 comunidades permanecen incomunicadas, la mayoría en Hidalgo.

Detalló que en Veracruz se contabilizan 40 municipios afectados, con 22 prioritarios; en Puebla existen 23 municipios afectados, con 17 prioritarios; mientras que en Hidalgo son 29 los municipios afectados con 23 prioritarios.Querétaro tiene ocho municipios afectados con dos prioritarios y en San Luis Potosí se reportan 14 municipios afectados con dos prioritarios.

#ComunicadoSICT 🗞️



Han sido atendidas el 43 por ciento de las incidencias en carreteras estatales, municipales y caminos alimentadores: Jesús Esteva Medina



👉 https://t.co/uuWsnxSUtD pic.twitter.com/eUQQXG8RUG — SICT México (@SICTmx) October 15, 2025

¿Qué acciones realiza el Gobierno Federal ante la emergencia?

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseveró que con el fin de trasladar víveres, medicamentos y atención médica a las comunidades más afectadas se habilitaron puentes aéreos y los elementos colaboran en las acciones de apertura de caminos para restablecer la comunicación terrestre entre las comunidades.

Como parte de las acciones en la aplicación del Plan DN-III-E, hoy el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional realizó una visita de supervisión a las áreas afectadas en el estado de Hidalgo.



Durante la visita, se evaluaron los daños ocasionados por las… pic.twitter.com/NaKXf6lY7N — @Defensamx (@Defensamx1) October 14, 2025

El Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan con la aplicación de Plan DN-III-E, mediante labores de limpieza y rehabilitación de vialidades en el municipio de Poza Rica, Veracruz.



Con el esfuerzo de todos, superaremos la emergencia.#EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx… pic.twitter.com/4M7AAVIyYW — @Defensamx (@Defensamx1) October 15, 2025

Como parte de la aplicación del Plan DN-III-E en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Querétaro, se mantienen desplegados un total de 8,249 elementos de los cuales 4,951 son del Ejército Mexicano, 168 de la Fuerza Aérea y 3,130 de la Guardia Nacional, con… pic.twitter.com/RAaPHo7J6l — @Defensamx (@Defensamx1) October 15, 2025

Con relación a la crítica por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la presidenta Sheinbaum subrayó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo recibió con 13 mil millones de pesos de deuda de la administración de Enrique Peña Nieto.

“Eran puras deudas, no tenía dinero el Fonden. Para todos aquellos que porque dicen que el fideicomiso aquel bastante corrupto. El Fonden, además de un esquema muy burocrático que tardaba mucho en bajar la ayuda, mucha corrupción y lo que le dejó al gobierno de López Obrador fue pura deuda”, dijo.

Recordó que hay 19 mil millones de pesos para atención de emergencias por parte del Gobierno Federal.

Informamos avances en la atención a la emergencia. Hay recursos y coordinación entre municipios, estados y el Gobierno de México. Con método, convicción de servicio y amor al pueblo, avanzamos. https://t.co/aSlLEO4WoY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 15, 2025

