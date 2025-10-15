Paseo Nocturno Día de Muertos 2025: Todo lo que debes saber de la guía para la rodada GRATIS

La Ciudad de México se prepara para llenarse de catrinas, calaveras y seres fantásticos sobre ruedas con el esperado regreso del Día de Muertos Paseo Nocturno “Muévete en Bici” 2025. Organizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi), este evento ya es una tradición que fusiona la cultura, el deporte y la celebración más querida de México en una noche mágica y familiar.

Paseo Nocturno Día de Muertos 2025 Ampliar

Si lo tuyo es vivir la riqueza de nuestras costumbres, este plan te va a encantar pues, invita a todos a recorrer la capital disfrazados y con sus vehículos no motorizados decorados, honrando así la memoria y la vida que nos une en estas fechas. Prepara tu bici, patines o patineta, porque la tradición de Día de Muertos se va a mover.

¿Cuándo será el Paseo Nocturno de Día de Muertos?

El Paseo Nocturno “Muévete en Bici” por Día de Muertos ya tiene fecha oficial para que vayas planeando tu noche de disfraces y pedaleo.

Fecha: Sábado 25 de octubre.

Sábado 25 de octubre. Horario: De 19:00 a 23:00 horas (7:00 PM a 11:00 PM).

El evento se enmarca en las festividades oficiales del Gobierno de la Ciudad de México para celebrar el Día de Muertos, que tiene su día principal el 1 y 2 de noviembre.

Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025 Ampliar

¿Cómo será el Paseo Nocturno de Día de Muertos en Reforma?

Aunque el Paseo Nocturno en sí recorrerá una ruta principal entre Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. El recorrido inicia en las inmediaciones de Paseo de la Reforma y se extiende a lo largo de 19 kilómetros. La ruta general es:

Trayecto: De Paseo de la Reforma al Centro Histórico.

De Paseo de la Reforma al Centro Histórico. Distancia: 19 kilómetros de vialidades cerradas para los asistentes.

Durante el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente seguro y festivo, donde se invita a decorar bicicletas con flores de cempasúchil, papel picado y calaveras, y a participar en concursos de disfraces de Catrinas y Catrines. Es una experiencia única para celebrar el Día de Muertos bajo el cielo nocturno capitalino.

Paseo Nocturno de Día de Muertos Ampliar

¿Quiénes pueden asistir?

¡Todos y todas son bienvenidas! El Paseo Nocturno de Día de Muertos es un evento completamente gratuito y está diseñado para fomentar la convivencia y la movilidad sustentable.

Público: Ciclistas, patinadores, corredores y peatones.

Ciclistas, patinadores, corredores y peatones. Condición: Ideal para toda la familia y personas de todas las edades.

Así que no hay pretextos. Prepara tu vehículo no motorizado, desempolva tu mejor disfraz alusivo al Halloween y Día de Muertos y únete a esta rodada que celebra la vida y la memoria en la capital del país.