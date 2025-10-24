Mega Procesión de Catrinas en CDMX 2025: Seis alternativas viales por los cierres de este domingo 26 de octubre

La Mega Procesión de Catrinas terminará con un concierto en el Zócalo capitalino. / NurPhoto

La Mega Procesión de Catrinas, uno de los desfiles más esperados de la temporada de Día de Muertos, llega este fin de semana para llenar las calles de la Ciudad de México con los mejores disfraces de catrinas y catrines del año. Como ya es costumbre, debido al evento habrá cierres viales y desvíos en distintas avenidas de la capital.

El Gobierno de la CDMX dio a conocer el mapa de la ruta que seguirá el recorrido, así como las alternativas viales compartidas por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¿Cuándo es la Mega Procesión de Catrinas 2025 en la CDMX?

Este año, la Mega Procesión de Catrinas será el domingo 26 de octubre, a partir de las 6 de la tarde. El desfile partirá del Ángel de la Independencia y terminará en la Plaza de la Constitución.

Cierres viales por la Mega Procesión de Catrinas

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, habrá cierres viales y reducción de carriles en vialidades principales como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y otras calles del Centro Histórico.

Las 6 alternativas viales por la Mega Procesión de Catrinas en CDMX

Ante los cierres, el Centro de Orientación Vial compartió las siguientes rutas alternas para facilitar la movilidad en la zona:

Eje 1 Norte

Circuito Interior

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Estas vías permitirán rodear los puntos de mayor congestión y mantener el tránsito fluido hacia el norte y oriente de la ciudad.

Concierto de clausura en el Zócalo

De acuerdo con los organizadores de la Mega Procesión de Catrinas, el evento cerrará con un concierto gratuito en la explanada del Zócalo capitalino, con la participación de Mackonde, Pérez Prado Orchestra, La Orquesta de Carlos Campos y el joven cantante Mateo López.

