INE activa plan especial para reposición de credencial tras inundaciones

Es necesario que la persona solicitante haya tenido su Credencial para Votar vigente

El Instituto Nacional Electoral (INE) instrumentó un plan emergente para que la ciudadanía que perdió su Credencial para Votar durante las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias pueda recuperarla.

¿Cómo solicitar la reposición de la credencial del INE?

“Las personas ciudadanas que estén en esta situación y quieran recuperar su Credencial para Votar pueden solicitar su reimpresión en el módulo del INE más cercano, mediante la identificación de sus huellas digitales” —

A través de un comunicado, señaló que para obtener esta atención especial es necesario que la persona solicitante haya tenido su Credencial para Votar vigente y su acta de nacimiento digitalizada en la base de datos del Padrón Electoral.

¿Qué hacer si tu acta no está digitalizada en el registro del INE?

En el caso de las personas cuyo registro electoral no incluya su acta de nacimiento digitalizada, es necesario que la presenten para realizar la solicitud de reimpresión de la Credencial para Votar.

En caso de no contar con ella, indica el INE, pueden obtenerla en la página electrónica del Registro Civil.

