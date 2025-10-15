“Encuéntrame” en Poza Rica: Así puedes recuperar a tu mascota perdida tras las inundaciones en Veracruz

Más de 50 mascotas han sido rescatadas por ciudadanos en Poza Rica de Hidalgo tras las lluvias.

¿Perdiste a tu mascota durante las inundaciones en Veracruz? Gracias al apoyo de un montón de usuarios y voluntarios, podrías reencontrarte con ella. A través de canva (sí, la herramienta de diseño) se creó un registro llamado “Encuéntrame”, donde se concentra información básica de perritos y otros animales de compañía rescatados en Poza Rica de Hidalgo que ahora están bajo resguardo.

Más de 50 mascotas rescatadas en Veracruz

En la lista hay más de 50 animalitos encontrados, algunos de los cuales ya lograron regresar con sus familias, aunque muchos otros aún esperan reencontrarse con las suyas.

El registro incluye una breve descripción del animalito, como su tamaño, color, si es macho o hembra, además del lugar donde fue hallado, una foto y un enlace a una publicación de Facebook con más detalles sobre quién lo encontró, incluyendo el nombre del usuario que comparte la información.

¿Dónde consultar el registro “Encuéntrame” en Poza Rica?

Si eres de Veracruz y perdiste a tu mascota, puedes revisar el registro “Encuéntrame”, el cual se actualiza constantemente con nuevos datos y fotografías. Ahí podrás checar si tu perrito o gatito fue encontrado por alguien más para poder recuperarlo y reunirlo contigo.

Encuentra a tu mascota aquí

Esta campaña se suma a las acciones solidarias que han surgido tras las fuertes inundaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo, como los centros de acopio y labores de limpieza.

