PRONÓSTICO DEL CLIMA VIERNES 10 DE OCTUBRE: LLUVIAS FUERTES, FRÍO Y ALERTA POR RAYMOND

La inestabilidad en el clima se debe a un canal de baja presión en la Mesa Central que está atrayendo mucha humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México. Así que, hay que prepararse porque es muy probable que llueva bastante, sobre todo en la segunda mitad del día.

Temperaturas y probabilidad de lluvia

La capital federal comenzará el día con un cielo medio nublado y un ambiente fresco, pero la nubosidad se incrementará significativamente a lo largo de la mañana. La temperatura máxima en las áreas urbanas se situará entre los 24 y 26 °C, mientras que la mínima oscila entre 12 y 14 °C, manteniendo un ambiente frío al amanecer y al anochecer.

La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando hasta un 70% durante el periodo de la tarde y noche. El SMN advierte que se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, una intensidad que implica acumulaciones importantes de 25 a 50 mm. Adicionalmente, se prevé viento proveniente del noreste, con velocidades sostenidas de hasta 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h, especialmente en zonas elevadas de la cuenca.

Es importante destacar que estas precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo en las partes altas de la ciudad.

Tormenta Tropical Raymond

La inestabilidad en el centro del país no es un evento aislado, sino el resultado de la intensa actividad tropical y de baja presión a escala nacional. Además del canal de baja presión central, la situación está fuertemente influenciada por la recién formada Tormenta Tropical Raymond, localizada frente a las costas de Guerrero y Michoacán.

La extensa circulación de Raymond, junto con otros sistemas activos, mantiene un régimen de lluvias muy fuertes a intensas en la mitad sur y centro del país. Este panorama ciclónico sostiene una alerta de riesgo extremo con pronóstico de lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en estados vecinos fundamentales como San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

En el caso del Estado de México, colindante con la capital, el pronóstico indica lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm), lo que aumenta el riesgo regional de anegaciones y deslaves en zonas serranas.

Recomendaciones de vestimenta

La vestimenta debe priorizar la protección contra el agua y el frío en capas. Se recomienda utilizar un sistema de vestimenta por capas: una capa intermedia esencial, como un suéter o una sudadera ligera, será necesaria para contrarrestar el frío, particularmente en las alcaldías montañosas como Tlalpan o Cuajimalpa, donde las temperaturas máximas serán significativamente más bajas.

Es indispensable llevar un paraguas resistente y una chaqueta a prueba de agua, ya que la intensidad de la lluvia de la tarde exige una protección adecuada. En cuanto al calzado, se aconseja utilizar zapatos cerrados o botas impermeables para evitar mojar los pies ante los inevitables encharcamientos. Finalmente, se urge a conductores y peatones a extremar precauciones viales y evitar bajo toda circunstancia las zonas con altos niveles de inundaciones.