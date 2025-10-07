Huracán Priscilla provoca lluvias y suspensión de clases en Baja California Sur

En Baja California Sur comenzaron las primeras lluvias provocadas por el Huracán Priscilla, principalmente en el municipio de Los Cabos, donde durante la noche y madrugada de este martes se contabilizaron 240 personas albergadas que llegaron por su cuenta a resguardarse de los primeros efectos del fenómeno.

Ante la situación, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, propuso a los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil suspender las clases en Los Cabos y La Paz a partir de este martes y hasta nuevo aviso. La medida fue aprobada por unanimidad con el objetivo de utilizar los planteles escolares como refugios temporales, sumando hasta el momento 21 albergues correspondientes al Plan de Contingencia A.

📢🌧️🌀 #Atención | Se determinó la suspensión de labores para trabajadores del Gobierno del Estado en el municipio de Los Cabos; para el municipio de La Paz, quienes tienen hijos en preescolar o primaria y no cuenten con cuidador, se les autorizará la inasistencia laboral. pic.twitter.com/czkz7rdIsv — Gobierno de BCS (@GobBCS) October 7, 2025

Dependiendo del comportamiento del huracán, se evaluará aplicar la misma medida en las regiones de Comondú, Loreto y Mulegé.

El fenómeno mantiene una zona de vigilancia en toda la costa sur del estado debido a vientos fuertes y oleaje de entre 3 y 5 metros de altura. “Priscilla” se desplaza hacia el nor-noroeste, y se prevén precipitaciones acumuladas de entre 75 y 150 milímetros en el sur de la entidad.

Los puertos de Los Cabos permanecen cerrados a toda navegación, mientras que en La Paz se restringió el acceso a embarcaciones menores. Por su parte, las operaciones aéreas en el aeropuerto de La Paz continúan desarrollándose con normalidad.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada, seguir las recomendaciones oficiales y evitar compras de pánico, asegurando que existe abasto suficiente de alimentos y combustibles en la entidad.

El Consejo Estatal de Protección Civil realizará una nueva sesión de seguimiento al Huracán Priscilla, con la presencia de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, para actualizar información y definir acciones preventivas.

AHZ.

