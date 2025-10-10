Poza Rica bajo el agua; fuertes inundaciones dejan a personas atrapadas en su azotea VIDEOS

Habitantes en Poza Rica, Veracruz, quedaron atrapados en las azoteas de sus casas debido a las inundaciones.

Entradas, salidas, calles, vehículos y casas de los municipios de Poza Rica y Álamo, en Veracruz, amanecieron este viernes bajo el agua debido a las inundaciones provocadas por el aumento en el nivel de los ríos, principalmente del Río Cazones, el cual se desbordó y ha generado graves afectaciones en la zona norte del estado.

En redes sociales circulan videos donde se observa cómo el nivel del agua invade viviendas y calles. En algunos casos, habitantes quedaron atrapados en las azoteas esperando ser rescatados, según se ve en las imágenes difundidas.

URGENTE 🚨



Poza Rica ha quedado inundado, urge ayuda para salvar personas que quedaron atrapadas en sus casas. pic.twitter.com/ULRtZDELxg — Fer Betancourt (@FerBetancourt9) October 10, 2025

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que se mantiene activo el operativo de auxilio, atención y apoyo en las zonas afectadas. Además, se habilitaron refugios temporales y los cuerpos de emergencia realizan recorridos para verificar daños y brindar asistencia a la población.

#Nacional | Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron el desbordamiento del río Cazones en Poza Rica, Veracruz.



La ciudad amaneció sin suministro eléctrico, con viviendas inundadas y cientos de familias afectadas que perdieron sus pertenencias.… pic.twitter.com/36lShhsyoI — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) October 10, 2025

Ante la orden de evacuación, fueron habilitados tres refugios en Poza Rica: la Casa del Migrante, la Casa de la Cultura y el Centro Recreativo del SUTERM. Asimismo, las clases fueron suspendidas en más de 30 municipios como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que mantiene comunicación con la secretaria de Protección Civil, Laura Velázquez, y con la presidenta Claudia Sheinbaum, para coordinar las labores de atención y apoyo en las zonas más afectadas.

