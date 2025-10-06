Israel autoriza la repatriación de seis mexicanos detenidos en Gaza

Para asegurar un retorno seguro a México, se implementará un protocolo de protección

Está tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha informado que Israel autorizó la repatriación de mexicanos que fueron detenidos cuando bloqueó las embarcaciones humanitarias que llevarían ayuda a Gaza.

A través de un mensaje, detalla que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Ktziot.

La Flotilla Global Sumud fue interceptada en aguas internacionales Ampliar

¿Quiénes son los mexicanos repatriados desde Israel?

A los mexicanos que viajaban en la Flotilla Global Sumud se les compartió información sobre su próxima repatriación a México, para la cual ya se obtuvo autorización del gobierno israelí y que se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región.

Hay que recordar que los detenidos son:

Sol Gonzáles Eguía

Arlín Gabriela Medrano

Carlo Pérez Osorio

Diego Vázquez Galindo

Ernesto Ledesma Arronte

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que hoy el embajador de México en Israel realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Ktziot, Israel.



Se les compartió información sobre su próxima repatriación a México,…

¿Qué protocolo implementará México para su retorno?

La SRE dijo que ha mantenido contacto permanente con sus familiares, y se han hecho las gestiones pertinentes para obtener los medicamentos requeridos.

Finalmente, enfatizó que para asegurar un retorno seguro a México se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante su trayecto de regreso.

Una aeronave de Turkish Airlines fue la encargada de trasladar a 137 activistas de la flotilla humanitaria Global Sumud, retenidos en días pasados por fuerzas israelíes. / Anadolu Ampliar

