Israel autoriza la repatriación de seis mexicanos detenidos en Gaza
La Cancillería informó que Israel autorizó la repatriación mexicanos detenidos en la Flotilla Global Sumud, con acompañamiento consular para garantizar su retorno seguro.
Está tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha informado que Israel autorizó la repatriación de mexicanos que fueron detenidos cuando bloqueó las embarcaciones humanitarias que llevarían ayuda a Gaza.
A través de un mensaje, detalla que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Ktziot.
¿Quiénes son los mexicanos repatriados desde Israel?
A los mexicanos que viajaban en la Flotilla Global Sumud se les compartió información sobre su próxima repatriación a México, para la cual ya se obtuvo autorización del gobierno israelí y que se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región.
Hay que recordar que los detenidos son:
- Sol Gonzáles Eguía
- Arlín Gabriela Medrano
- Carlo Pérez Osorio
- Diego Vázquez Galindo
- Ernesto Ledesma Arronte
- Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán.
¿Qué protocolo implementará México para su retorno?
La SRE dijo que ha mantenido contacto permanente con sus familiares, y se han hecho las gestiones pertinentes para obtener los medicamentos requeridos.
Finalmente, enfatizó que para asegurar un retorno seguro a México se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante su trayecto de regreso.