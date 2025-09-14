Israel debe garantizar derechos de mexicanos en Gaza, afirma la SRE de México

México pide el respeto de los derechos de los mexicanos que apoyan a Gaza desde el Global Sumud. / NurPhoto

Que ante cualquier eventualidad se respeten los derechos de las personas mexicanas que llevan ayuda humanitaria a Gaza, fue la solicitud que la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) hizo a través de los canales diplomáticos al gobierno de Israel.

A través de un comunicado, la SRE señaló que es necesario que a las y los mexicanos, se les facilite la asistencia y protección consular con base en las convenciones internacionales en la materia.

Tras los incidentes registrados en esa ciudad el pasado 8 y 10 de septiembre, la dependencia que dirige Juan Ramón de la Fuente, indicó que el embajador de México en Argelia, ya contactó a los y las connacionales, quienes indicaron estar a salvo y viajar en otras embarcaciones.

También destacó que mediante sus embajadas y consulados en la región, ha dado asistencia consular a las personas mexicanas antes y durante su participación a bordo de la flotilla Global Sumud.

Desde su embarque en Barcelona el pasado 1º de septiembre, la SRE, a través del consulado de México en esa ciudad y de la embajada de México en Argelia, han mantenido contacto permanente con las personas mexicanas que viajan en la flotilla Global Sumud.

Durante su llegada y estancia en Túnez, punto de escala, la cónsul honoraria, los visitó y conversó con ellos y ellas sobre sus necesidades.

Les compartió material sobre sus derechos y qué hacer en caso de cualquier eventualidad, además de refrendarles el apoyo y asistencia consular del Gobierno de México.

Las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las representaciones de México en la región continúan atendiendo a grupos de activistas que apoyan a la flotilla Global Sumud, que han transmitido peticiones en favor a las siete personas mexicanas que forman parte del movimiento.