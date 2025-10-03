Mexicanos detenidos en Israel regresan a nuestro país; aquí te contamos cómo se logró

Luego de varias protestas internacionales contra el gobierno de Israel por interceptar y detener a una misión de la Global Sumud Flotilla que transportaba ayuda humanitaria a Gaza, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los 6 mexicanos en Gaza que iban entre los tripulantes accedieron a su repatriación voluntaria.

¿Qué informó la Cancillería sobre los mexicanos detenidos?

El canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que se iniciaron de inmediato las gestiones ante las autoridades de Israel, “para que la repatriación proceda lo antes posible, además, aseguro que los 6 mexicanos se encuentran bien.

“Agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto”. — Juan Ramón de la Fuente

Además, el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó este viernes 3 de octubre con los seis connacionales que integraban la Flotilla Global Sumud, en el centro de detención Ktziot.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó hoy con los seis connacionales que participaron en la Flotilla Global Sumud, en el centro de detención Ktziot, en Israel. Todos se encuentran bien.



— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 3, 2025

¿Qué acciones diplomáticas ha tomado México?

La SRE reiteró que mantiene comunicación permanente con los familiares y reafirmó “su compromiso de velar por la integridad y seguridad de las y los connacionales en todo momento, como lo ha hecho hasta ahora”.

El canciller detalló que hace unos días envió cuatro notas diplomáticas al gobierno de Israel y ha sostenido encuentros con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, con el objetivo de garantizar la integridad de los detenidos, salvaguardar sus derechos y obtener información sobre las causas de su retención, así como asegurar la asistencia consular necesaria para su repatriación.

