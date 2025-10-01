Sheinbaum confía en llegada de la Flotilla Global Sumud con ayuda humanitaria a Gaza

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su confianza en que la Flotilla Global Sumud logre llegar a Gaza para brindar apoyo a todos los afectados por el conflicto.

En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria evitó opinar sobre el Plan de Paz para Gaza presentado por el presidente estadounidense Donald Trump y respaldado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, recordó que la Flotilla está integrada por activistas de diversos países.

¿Qué esperan de la Flotilla Global Sumud?

“Porque nosotros tenemos principios constitucionales, que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos y lo que buscamos siempre es la paz”. — Claudia Sheinbaum Pardo

Creo que tiene que haber una respuesta, señaló Sheinbaum, primero de los agraviados y también hay que decir esperemos que esta flota que está llegando pueda llegar de manera libre, porque lo que entrega pues es ayuda humanitaria, pero pues vamos a esperar. Qué bueno que ya se habla de paz, eso sí, eso siempre hay que celebrar.

HIGH ALERT — OCTOBER 1ST - 21:34 GMT+3

Our vessels are being illegaly Intercepted.



Cameras are offline and vessels have been boarded by military personnel. We are actively working to confirm the safety and status of all participants on board.#GSFUpdat… https://t.co/gdBc7qNWHZ — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 1, 2025

¿Qué postura tiene México frente al conflicto?

El Gobierno de Israel, a través de la embajadora en México, Einat Kranz, llamó al país a sumarse al proyecto que contempla 20 puntos.

No obstante, la Jefa del Ejecutivo Federal subrayó que deben ser las naciones involucradas en el conflicto quienes se pronuncien directamente sobre la iniciativa.

