Informe por el primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum: los puntos clave que debes saber

Con un vamos por le camino correcto, la presidenta Claudia Sheinbaum concluyó con la presentación del informe “La Transformación Avanza”, que llevó por los 32 estados del país y finalizó en el centro de la Ciudad de México.

En un Zócalo lleno, fueron abundantes las banderas de grupos sindicales, cartelones, pero escasas las consignas y gritos de apoyo o aplausos.

Sheinbaum llegó al templete después de sacarse selfies con algunos y recibir documentos o solicitudes de otros.

SHEINBAUM DEDICA MENSAJE A AMLO

Aseguró que el país transita por un camino de justicia social, de dignidad y de garantía de derechos, ante ello defendió la unidad que dijo hay en la cuarta transformación y con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Ampliar

“Se han empeñado en separarnos, en que rompamos, su objetivo no es otro má que acabar con el movimiento de transformación, que nos dividamos, pero eso no va a ocurrir porque compartimos, valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México, porque compartimos proyecto, el humanismo mexicano y porque no llegamos al gobierno sólo para administrar”.

Entre los invitados especiales a la clausura de la gira “La Transformación Avanza”, estuvo Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM Ampliar

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Sheinbaum también destacó crecimiento económico anual de 1.2%, y señaló récord en inversión extranjera y aumento en turismo con estabilidad del peso mexicano.

Frente a grupos con tambora o títeres gigantes con su rostro, reiteró que es en México donde sólo manda el pueblo por lo que lanzó una advertencia a quien dijo, se atreva a robar y traicionarlo, enfrentará la justicia.

“Por más duras que sean las presiones, nosotros sólo hacemos reverencia a uno sólo, al pueblo de México, que sea oiga bien, que se oiga lejos, en México el que manda es el pueblo. Los conservadores quisieran que olvidáramos, cómo se vivía antes pero eso se acabó porque en este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia”.

SHEINBAUM DEFIENDE SUS REFORMAS

En medio de un intenso calor, donde algunos de los asistentes se aventaban para acomodar los enormes globos que llegaban a chocar unos contra otros, Sheinbaum Pardo destacó los proyectos que enviadas por el Ejecutivo y aprobadas en el Congreso y defendió el que ahora se analizará en la Cámara de Diputados, la Ley de Amparo con la que sin dar nombres afirmó, evitará que quien no quiera pagar sus impuestos, puedan ampararse con la ley.

“Garantiza a los ciudadanos sus derechos frente a cualquier acto de autoridad. Eso está totalmente salvaguardado. Su objetivo es hacer la impartición de justicia más rápida, más expedita; garantizar la pronta actuación contra el lavado de dinero y evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos.”

PROGRAMAS SOCIALES Y SALIDA DE LA POBREZA

La presidenta destacó la inversión en programas sociales, que dijo, llegan a 21 millones de mexicanos y la salida de 13.5 millones de mexicanos de la pobreza un logro que dijo, no lo borrarán ni las campañas de odio o la mentira.

BAJAN HOMICIDIOS DOLOSOS

También informó que en materia de seguridad, en estos 365 días, redujo el homicidio doloso en 32%, es decir, se tienen 27 homicidios menos diarios.

SHEINBAUM CONTRA LA INTERVENSIÓN EXTRANJERA

La presidenta recordó que entre otras modificaciones se prohíbe la intervención, intromisión o cualquier acto del extranjero que sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía.

Por cierto que la Presidenta de México, se dijo confiada que se logren acuerdos con Estados Unidos en materia de aranceles.

OBRAS Y PROYECTOS

Respecto a los proyectos, mencionó que se lanzará una consulta para que sean los maestros y maestras las que decidan la salud del USICAM, así mismo a mano alzada decidió que el Tren México-Pachuca se llame “Tren del Golfo de México”. En dicho escenario insistió que en México no existe la censura y por el contrario hay una libertad de expresión y de prensa en todo el país.

La Jefa del Ejecutivo Federal, refrendó su compromiso de servir al pueblo.

“Vamos por el camino correcto, aquí estamos, de pie, con la fuerza de nuestra historia, con el orgullo de nuestro presente y con la esperanza de nuestro porvenir. Como lo dije desde el primer momento ante ustedes, no les voy a fallar. Mi compromiso es con el pueblo, y sigue siendo entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México”.

La jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que que no habrá divorcio entre pueblo y gobierno.

¿CUÁNTAS PERSONAS ASISTIERON AL INFORME DE SHEINBAUM?

Al final de su mensaje de 55 minutos, lanzó los viva a la dignidad del pueblo de México!, además del México libre, independiente y soberano.

De acuerdo al gobierno de la Ciudad de México más de 400 mil personas se congregaron en la Plancha del Zócalo.

Durante el evento, se registró protesta exigiendo a la Presidenta, acabar relación con Israel por conflicto en Gaza.

