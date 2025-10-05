Claudia Sheinbaum celebra su primer año de Gobierno ante 400 mil personas en el Zócalo

Esta mañana, el Zócalo de la Ciudad de México fue escenario del acto conmemorativo por el primer año de Claudia Sheinbaum en la presidencia de México.

Con este evento, la mandataria federal cerró este domingo la gira denominada “La Transformación Avanza” ante miles de simpatizantes.

Los asistentes se congregaron en el primer cuadro de la ciudad, provenientes de todas las entidades del país, así como de las 16 alcaldías de la Ciudad.

¿Cuántas personas asistieron al Zócalo

Más de 400 mil asistentes acudieron al evento por el primer año de Gobierno de Sheinbaum.

¿Cómo se garantizó la seguridad durante el evento?

Este evento registró saldo blanco, con ayuda de los dispositivos preventivos implementados por elementos de seguridad y protección civil, ya que no se reportaron incidentes relevantes.

