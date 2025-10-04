“La corrupción es deslealtad”, advierte Sheinbaum durante la conmemoración del 204 aniversario de la Armada de México

¿De qué sirve el dinero mal habido? Cuestionó la presidenta Sheinbaum a las fuerzas armadas en su 204 aniversario.

Desde el puerto de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia durante la ceremonia de conmemoración del 204 aniversario de la Armada de México, al afirmar que “la corrupción es deslealtad”.

La mandataria subrayó que para continuar con la defensa de México, tanto personas como instituciones necesitan valores y que la soberanía “se conquista, se protege y se defiende día tras día y para ello se necesitan valores”, todo ello en medio del polémico caso de “huachicol” en el que elementos de la Semar y otros funcionarios han resultado relacionados.

La mandataria destacó el trabajo de “mujeres y hombres que han demostrado que servir en la mar y en las costas es un acto de amor profundo a México”.

Con una muestra de las capacidades operativas de los elementos que conforman las fuerzas armadas, así como la infraestructura de defensa marítima y de apoyo ante el embate de fenómenos naturales.

La presidenta auguró una armada que mire hacia adelante, consciente de que el servicio a la patria no termina nunca y pidió disciplina, lealtad, entrega y honestidad a los elementos, como “un deber compartido en todos los mexicanos, que tiene como deber servir a México con honestidad”.

Durante el desfile conmemorativo resaltó la participación de más de 1200 mujeres. Ampliar

Finalmente, hizo un reconocimiento a los secretarios de la Defensa y de Marina, previo al desfile militar conmemorativo en el que participaron 3,871 efectivos, 1275 de ellos mujeres.

