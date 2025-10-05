Multitudinario arribo al Zócalo para escuchar el mensaje del primer año de Gobierno de Sheinbaum
La presidenta, Claudia Sheinbaum presentará su Informe acompañada por su gabinete, sindicatos y legisladores
Desde primera hora de este domingo, cientos de simpatizantes arribaron al Zócalo capitalino para escuchar el mensaje de la presidenta, Claudia Sheinbaum con motivo del Primer Informe de Gobierno como parte del cierre de su gira nacional de rendición de cuentas.
Asistencia multitudinaria y respaldo sindical
La Presidenta visitó 32 estados para presentar los resultados de su primer año de Gobierno. De acuerdo con información oficial difundida por el Gobierno de México, se espera que Claudia Sheinbaum suba al templete acompañada de su gabinete, así como integrantes de Morena, gobernadores afines y legisladores de ambas cámaras.
Algunos de los grupos más representativos que arribaron al Zócalo están la Confederación Autónoma de Trabajadores, Empleados de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México (SNTE) y organizaciones magisteriales, así como la militancia de la coalición de Morena con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.
Las calles afectadas incluyen cortes totales y parciales durante el Mensaje presidencial son:
- 5 de Mayo
- Pino Suárez
- Corregidora
- 16 de Septiembre
- Avenida José María Izazaga
- Vialidades aledañas a la Plaza de la Constitución (el Zócalo)
Disposición técnica para el evento
En la plancha del Zócalo fueron colocadas más de 25 mil silla, 8 pantallas gigantes, y otras más colocadas en calles de Madero, 20 de noviembre y Pino Suárez.