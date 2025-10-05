Multitudinario arribo al Zócalo para escuchar el mensaje del primer año de Gobierno de Sheinbaum

Arriban cientos de simpatizantes a escuchar el mensaje de Claudia Sheinbaum por el Primer Informe de Gobierno

Desde primera hora de este domingo, cientos de simpatizantes arribaron al Zócalo capitalino para escuchar el mensaje de la presidenta, Claudia Sheinbaum con motivo del Primer Informe de Gobierno como parte del cierre de su gira nacional de rendición de cuentas.

204 Aniversario de la Armada de México. Veracruz, Veracruz https://t.co/Ce0ABi4NOo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 4, 2025

Asistencia multitudinaria y respaldo sindical

La Presidenta visitó 32 estados para presentar los resultados de su primer año de Gobierno. De acuerdo con información oficial difundida por el Gobierno de México, se espera que Claudia Sheinbaum suba al templete acompañada de su gabinete, así como integrantes de Morena, gobernadores afines y legisladores de ambas cámaras.

"Venimos en agradecimiento a la Presidenta por todo lo que ha hecho por nosotros" 🗣️



- Colectivos de Veracruz y otras partes de México empiezan a llenar la plancha del Zócalo para el cierre del informe de gobierno de Claudia Sheinbaum 🇲🇽



📹 @chiojardinezh pic.twitter.com/LWaonC3ln8 — W Radio México (@WRADIOMexico) October 5, 2025

Algunos de los grupos más representativos que arribaron al Zócalo están la Confederación Autónoma de Trabajadores, Empleados de México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México (SNTE) y organizaciones magisteriales, así como la militancia de la coalición de Morena con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

El SNTE tiene uno de los contingentes más grandes en el Zócalo, para el cierre del informe de gobierno de Claudia Sheinbaum 🇲🇽



📹 @chiojardinezh pic.twitter.com/aR1d7MfTM8 — W Radio México (@WRADIOMexico) October 5, 2025

Las calles afectadas incluyen cortes totales y parciales durante el Mensaje presidencial son:

5 de Mayo

Pino Suárez

Corregidora

16 de Septiembre

Avenida José María Izazaga

Vialidades aledañas a la Plaza de la Constitución (el Zócalo)

Disposición técnica para el evento

En la plancha del Zócalo fueron colocadas más de 25 mil silla, 8 pantallas gigantes, y otras más colocadas en calles de Madero, 20 de noviembre y Pino Suárez.