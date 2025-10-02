Reforma a la Ley de Amparo protege al poder y viola la no retroactividad: Carolina Viggiano

La reforma Ley de Amparo aprobada ayer en el Senado “es una reforma para proteger el poder… sobre todo con un gobierno como este que concentra el poder”, aseguró la senadora del PRI, Carolina Viggiano, quien dijo a Gabriela Warkentin y el espacio de “Así las Cosas”, que la retroactividad nunca estuvo en la discusión, se introdujo “porque quieren medidas recaudatorias porque están quebrados”.

¿Qué criticó Carolina Viggiano sobre la reforma a la Ley de Amparo?

La senadora priista puntualizó que el esfuerzo de la gente que participó las dos audiencias de análisis de la reforma a la Ley de Amparo, no fue valorado, y es que “el asunto de la retroactividad de la reforma a la Ley de Amparo no estuvo nunca en las mesas, en las propuestas o en la discusión”.

Señaló que de acuerdo con el artículo 14 Constitucional, “ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna”, no obstante, “ellos – senadores de Morena- en un transitorio dicen que se va a aplicar esta Ley a los asuntos vigentes”.

“Se lo sacan de la manga en el momento en que estaban haciendo el dictamen, fue un grupo de senadores el que se movió para bajarlo”, entre ellos Javier Corral “Sin embargo, ya en la discusión el senador Ladrón de Guevara, hace una reserva para volverlo a incorporar porque recibió instrucciones supongo que de Presidencia y lo incorporaron”.

TE PODRÍA INTERESAR: La Ley de Amparo no requiere cirugía mayor, pero sí celeridad a través de la cultura digital: Arturo Zaldívar

¿Qué consecuencias tendría la retroactividad en los juicios?

Aunque la senadora priista reconoció que “esto puede tener dedicatoria, afecta a miles de personas, no sé cuántos juicios estén en condiciones, incluso de créditos con Hacienda… lo que quieren es una medida recaudatoria porque están quebrados”.

Senadores del oficialismo, entre ellos Adán Augusto López, dijo, estaban sobre el proyecto de Javier Corral, “porque él sabe que es inconstitucional y hacen el ridículo”.

Finalmente, lamentó que “para que se admita una suspensión de amparo debe haber una afectación real, actual y directa”, lo que calificó como “una reforma para proteger el poder… sobre todo con un gobierno como este que concentra el poder”.

Síguenos en Google News y encuentra más información