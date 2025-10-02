Reforma a Ley de Amparo debilita tribunales independientes: Javier Martín Reyes

Javier Martín Reyes reconoció que la reforma incluye elementos positivos como el impulso de la justicia digital, pero subrayó que persisten problemas en puntos clave. Entre ellos, el concepto de interés legítimo, FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El investigador del IIJ-UNAM, Javier Martín Reyes, advirtió que la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado genera riesgos para la independencia judicial.

En entrevista para el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, destacó que la retroactividad afecta derechos adquiridos y debilita a los tribunales independientes.

Riesgos de la reforma a la Ley de Amparo

Martín Reyes reconoció que la reforma incluye elementos positivos como el impulso de la justicia digital, pero subrayó que persisten problemas en puntos clave. Entre ellos, el concepto de interés legítimo, cuya redacción calificó de “anacrónica” y la limitación en materia de suspensión de actos de autoridad.

Como ejemplo, señaló los casos de congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Explicó que, al no proceder la suspensión provisional en estos casos, se presume que desbloquear una cuenta atenta contra el interés público, lo que calificó como una medida regresiva que vulnera precedentes y afecta derechos de quienes ya tienen un juicio en curso.

“Los tribunales son como los hospitales”

El especialista advirtió que si se debilita a los jueces, aumenta el riesgo de abusos de poder:“Las autoridades como cualquier persona actúan a partir de reglas vigentes, por ejemplo, problemas fiscales, el nivel de arbitrariedad es condicional, si quitas tribunales independientes o los debilitas, el poder de abuso puede incrementarse”.

Y cerró con una metáfora:“Los tribunales son como los hospitales: uno no sabe qué tan importante es el sistema de salud hasta que no necesitas una cama de hospital. Todos en algún momento vamos a llegar a un tribunal; es ahí cuando vamos a querer tribunales independientes y con dientes”.

