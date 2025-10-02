Asesinato de músicos colombianos ocurrió en Edomex, confirma Fiscalía CDMX

No sólo fueron encontrados los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar conocido como “B-King, y Jorge Luis Herrera Ramos, “Dj Regio Clown” en el Estado de México, sino que se acredita que el asesinato de músicos también ocurrió en esta entidad fue lo que dio a conocer la fiscal general de Justicia de la Ciudad, Bertha Alcalde Luján.

¿Qué informó la Fiscalía capitalina?

En el marco de la presentación “Territorios de Paz” junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la fiscal señaló que será la autoridad mexiquense la que brinde mayores detalles del avance de las investigaciones, después que ambos salieron de la capital del país.

“Que la información que tenemos hasta ahora no es sólo que los cuerpos fueron localizados en el Estado de México, sino que el homicidio ocurrió en el Estado de México, la información que tenemos como ya la habíamos hecho pública es que estas dos personas salieron de la Ciudad de México hacia el Estado de México, se tiene ubicado un vehículo, sabemos que este vehículo después fue localizado y que salió de la Ciudad de México, y allá fue donde ocurrieron los homicidios y por eso es el Estado de México quien los investiga”.

¿Cómo avanzan las investigaciones?

Reiteró que la autoridad capitalina, mantiene comunicación y estrecha relación con la del Estado de México e incluso con las de Colombia, para saber qué ocurrió previo al ataque donde perdieran la vida.

“Incluso decir que ha habido mucha comunicación con autoridades colombianas, ya han tenido incluso el día de ayer tuvimos una reunión con autoridades colombianas estamos colaborando con toda la investigación que se está llevando a cabo de nuevo porque estamos conscientes que los hechos previos al homicidio son trascendentales y que tenemos también nosotros que investigar lo relacionado con todo esto”.

Y es que fue a través de testimonios y la revisión de videos como las autoridades establecieron la hipótesis que el último paradero de los músicos colombianos ocurrió en el Estado de México.

