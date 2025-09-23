Confirman colaboración entre Edomex y CDMX por asesinato de colombianos

Cantantes colombianos fueron hallados muertos en el Estado de México, autoridades de la entidad colaboran con CDMX para esclarecer los hechos.

Los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México mantiene una colaboración interinstitucional a fin de esclarecer la muerte de los músicos colombianos, Jorge Herrera y Bayron Sánchez, quienes fueron localizados sin vida.

El secretario de gobierno del Edomex, Horacio Duarte Olivares, confirmó la colaboración con las autoridades capitalinas para esclarecer el asesinato de los ciudadanos colombianos, cuyos restos feuron hallados en el municipio de Cocotitlán. Ampliar

El secretario general de gobierno mexiquense, Horacio Duarte Olivares, comentó que este esfuerzo colaborativo tiene como propósito ahondar en las investigaciones sobre el hallazgo de ambos cuerpos.

“Desafortunadamente hace un par de días fueron encontrados dos cuerpos embolsados en la carretera cerca de Cocotitlán, en el oriente, se tenía en calidad de desaparecidos, ahora que lo pidió el presidente Petro, el presidente colombiano, que salieron las fotos, se hicieron las comparaciones de los tatuajes y las coincidencias es que son estas personas”.

El delito se cometió en la Ciudad de México, hasta donde tenemos información, estamos colaborando con las autoridades de la Ciudad de México para esclarecer el hecho”.

Ambos colombianos fueron vistos por última vez en la Ciudad de México, tras abandonar un gimnasio en Polanco. La semana anterior localizaron tres cuerpos en una bolsa en Cocotitlán, Estado de México, cuya coincidencia fue la de ambos desaparecidos.