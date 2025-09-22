B-King y Jorge Luis Herrera Lemos: ¿un cártel se adjudicó el asesinato?; Este es el mensaje que dejaron junto a sus cuerpos

Los cantantes colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, decidieron probar suerte en la capital de México y desafortunadamente fueron encontrados muertos luego de haber sido reportados como desaparecidos desde el 16 de septiembre. Sin embargo, ante tantas dudas del caso, diversos medios mencionan que un cártel se adjudicó el asesinato de ambos. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué sucedió con B-King y Regio Clown?

De acuerdo con diversos medios, Byron Sánchez, mejor conocido artísticamente como B-King y Jorge Herrera, Regio Clown, eran artistas colombianos que vinieron a probar suerte a México con la esperanza de crecer con su música.

Desde el pasado 16 de septiembre la Fiscalía de la CDMX emitió dos fichas de búsqueda para hallar a los artistas colombianos, quienes había sido vistos por última vez tras salir rumbo a un gimnasio en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Desafortunadamente los músicos colombianos fueron hallados sin vida en el Estado de México y sus familiares los reconocieron durante una diligencia que tomó lugar en la Subrpocuraduría Regional de Tlalnepantla.

Las autoridades correspondientes mencionaron que colaboraron para localizarles y así, poder encontrar a los responsables para esclarecer este hecho tan desafortunado. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó ante dicha desgracia culpando a una política anti-drogas que no sirve. Asimismo, pidió ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que este caso no quede impune.

¿Qué relación había entre cárteles y los artistas colombianos?

Diversos medios mencionan que los cuerpos sin vida de los artistas fueron localizados en el Estado de México, donde se encontró un ‘narcomensaje’ junto a ellos firmado por la Familia Michoacana, uno de los cárteles más grandes y peligrosos de México.

Aunque esto no ha sido confirmado ni desmentido por las autoridades, muchos en redes sociales aseguran que no se encontraban en buenos pasos y comenzaban a ligarse con negocios ilícitos. Habrá que esperar a que las autoridades correspondientes mencionen algo al respecto.

