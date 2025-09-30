GUSTAVO A. MADERO: Los mejores restaurantes
Una guía de sabores que va del taco al pastor a los mariscos más frescos
La Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) es reconocida por su riqueza gastronómica, ofreciendo una variedad de opciones que van desde la alta cocina hasta la comida callejera tradicional. Si un comensal busca una experiencia culinaria que combine lo costoso con lo accesible, y lo clásico con lo moderno, aquí se presentan cinco establecimientos imperdibles para su próxima visita a la GAM.
1. Fisher’s Lindavista
Para los amantes de los mariscos frescos y un ambiente contemporáneo, Fisher’s es la elección ideal para reuniones de negocios o celebraciones especiales. Ubicado estratégicamente en Lindavista, este restaurante ofrece un entorno acogedor con una decoración agradable y música de fondo perfecta para una conversación tranquila. Sus especialidades, preparadas con ingredientes de la más alta calidad, incluyen el filete de pescado al ajillo, los camarones a la diabla con su toque picante y el pulpo a la parrilla, un verdadero manjar.
- Precio: Rango medio a alto
- Dirección: Av. Colectores 13 No. 280 Locales 33-41, Magdalena de las Salinas, 07760 Ciudad de México
- Teléfono: 55 5119 9070
- Horario: Martes y miércoles: 9:30 a.m. - 9:00 p.m.; Jueves a sábado: 9:30 a.m. - 10:00 p.m.; Domingo y lunes: 9:30 a.m. - 8:00 p.m.
- Calificación: 4.6 en plataformas de entrega
- Más información: https://www.fishers.com.mx/menu
- Reservas: https://reservandonos.com/lugar/restaurante-fishers-lindavista/
2. Taquería El Paisa Lindavista
Un verdadero santuario para los aficionados a la comida callejera económica, auténtica y deliciosa, la Taquería El Paisa se especializa en tacos al pastor, servidos con la clásica piña, cilantro y cebolla que los hacen inconfundibles. También ofrece opciones igualmente deliciosas como tacos de suadero, lengua o costilla, satisfaciendo así diversos gustos. Es importante recordar que este establecimiento solo acepta efectivo, por lo que se recomienda planificar la visita con anticipación.
- Precio: Rango económico y accesible
- Dirección: Calz. Azcapotzalco - La Villa 1283, Montevideo, Gustavo A. Madero
- Teléfono: 55 7679 8825
- Horario: Lunes a domingo: 2 p.m. - 2 a.m.
- Calificación: 4.3 estrellas
3. Checkers Pizza & Grill
Si se busca algo más informal con opciones internacionales para satisfacer diferentes antojos, Checkers Pizza & Grill combina magistralmente pizzas recién horneadas, comida americana reconfortante e italiana tradicional. Es una excelente alternativa para una comida familiar en un ambiente relajado o un encuentro casual con amigos, ofreciendo algo para cada paladar.
- Precio: Rango medio
- Dirección: Nte. 86-A 4732, Nueva Tenochtitlan, Gustavo A. Madero, 07890 Ciudad de México, CDMX
- Teléfono: 55 3104 6999
- Horario: Lunes a domingo: 14:00 - 23:45 h
- Calificación: 4.4 estrellas
4. Tommy Pizzas
Otro clásico para una comida económica y reconfortante, Tommy Pizzas en Lindavista es conocido por su amplia variedad de opciones que van desde las tradicionales hasta las más innovadoras. Ofrecen pizzas grandes con precios alrededor de los 290 pesos, ideales para compartir entre varias personas, asegurando una comida deliciosa y abundante.
- Precio: Rango económico
- Dirección: Av. Montevideo 200, Lindavista, Gustavo A. Madero, 07300 Ciudad de México, CDMX
- Teléfono: 55 5752 4241
- Horario: Lunes a domingo: 12 p.m. - 23:00 p.m.
- Calificación: 4.4 estrellas, destacando la calidad del servicio y las pizzas
- Más información: https://www.tommypizzas.com/
5. Los Huicholes
Si el antojo de tacos persiste, pero se desea probar algo más allá del pastor, Los Huicholes es otra opción altamente calificada en la alcaldía Gustavo A. Madero. Este lugar es perfecto para un desayuno o una comida rápida y sabrosa de cocina mexicana auténtica, ofreciendo una experiencia culinaria que deleitará a cualquier paladar.
- Precio: Rango económico
- Dirección: Av Azcapotzalco La Villa 1283, DF 07730
- Teléfono: 55 5586 8818
- Horario: Lunes a domingo: 1 p.m. - 3 a.m.
- Calificación: 4.1 estrellas, un favorito local para disfrutar de buenos tacos