;

  • 01 OCT 2025, Actualizado 03:20

GUSTAVO A. MADERO: Los mejores restaurantes

Una guía de sabores que va del taco al pastor a los mariscos más frescos

GUSTAVO A. MADERO: Los mejores restaurantes

Lucía Bucio

La Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) es reconocida por su riqueza gastronómica, ofreciendo una variedad de opciones que van desde la alta cocina hasta la comida callejera tradicional. Si un comensal busca una experiencia culinaria que combine lo costoso con lo accesible, y lo clásico con lo moderno, aquí se presentan cinco establecimientos imperdibles para su próxima visita a la GAM.

1. Fisher’s Lindavista

Para los amantes de los mariscos frescos y un ambiente contemporáneo, Fisher’s es la elección ideal para reuniones de negocios o celebraciones especiales. Ubicado estratégicamente en Lindavista, este restaurante ofrece un entorno acogedor con una decoración agradable y música de fondo perfecta para una conversación tranquila. Sus especialidades, preparadas con ingredientes de la más alta calidad, incluyen el filete de pescado al ajillo, los camarones a la diabla con su toque picante y el pulpo a la parrilla, un verdadero manjar.

2. Taquería El Paisa Lindavista

Un verdadero santuario para los aficionados a la comida callejera económica, auténtica y deliciosa, la Taquería El Paisa se especializa en tacos al pastor, servidos con la clásica piña, cilantro y cebolla que los hacen inconfundibles. También ofrece opciones igualmente deliciosas como tacos de suadero, lengua o costilla, satisfaciendo así diversos gustos. Es importante recordar que este establecimiento solo acepta efectivo, por lo que se recomienda planificar la visita con anticipación.

  • Precio: Rango económico y accesible
  • Dirección: Calz. Azcapotzalco - La Villa 1283, Montevideo, Gustavo A. Madero
  • Teléfono: 55 7679 8825
  • Horario: Lunes a domingo: 2 p.m. - 2 a.m.
  • Calificación: 4.3 estrellas

3. Checkers Pizza & Grill

Fuente: UberEats / redacta

Si se busca algo más informal con opciones internacionales para satisfacer diferentes antojos, Checkers Pizza & Grill combina magistralmente pizzas recién horneadas, comida americana reconfortante e italiana tradicional. Es una excelente alternativa para una comida familiar en un ambiente relajado o un encuentro casual con amigos, ofreciendo algo para cada paladar.

  • Precio: Rango medio
  • Dirección: Nte. 86-A 4732, Nueva Tenochtitlan, Gustavo A. Madero, 07890 Ciudad de México, CDMX
  • Teléfono: 55 3104 6999
  • Horario: Lunes a domingo: 14:00 - 23:45 h
  • Calificación: 4.4 estrellas

4. Tommy Pizzas

Otro clásico para una comida económica y reconfortante, Tommy Pizzas en Lindavista es conocido por su amplia variedad de opciones que van desde las tradicionales hasta las más innovadoras. Ofrecen pizzas grandes con precios alrededor de los 290 pesos, ideales para compartir entre varias personas, asegurando una comida deliciosa y abundante.

  • Precio: Rango económico
  • Dirección: Av. Montevideo 200, Lindavista, Gustavo A. Madero, 07300 Ciudad de México, CDMX
  • Teléfono: 55 5752 4241
  • Horario: Lunes a domingo: 12 p.m. - 23:00 p.m.
  • Calificación: 4.4 estrellas, destacando la calidad del servicio y las pizzas
  • Más información: https://www.tommypizzas.com/

5. Los Huicholes

Si el antojo de tacos persiste, pero se desea probar algo más allá del pastor, Los Huicholes es otra opción altamente calificada en la alcaldía Gustavo A. Madero. Este lugar es perfecto para un desayuno o una comida rápida y sabrosa de cocina mexicana auténtica, ofreciendo una experiencia culinaria que deleitará a cualquier paladar.

  • Precio: Rango económico
  • Dirección: Av Azcapotzalco La Villa 1283, DF 07730
  • Teléfono: 55 5586 8818
  • Horario: Lunes a domingo: 1 p.m. - 3 a.m.
  • Calificación: 4.1 estrellas, un favorito local para disfrutar de buenos tacos

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad