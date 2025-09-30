“A México se le respeta”… Sheinbaum reacciona la burla de Trump a opositores

"A México se le respeta" afirma la presidenta Claudia Sheinbaum ante la burla de su homólogo Donal Trump a opositores.

Al señalar que los mexicanos no solo sacan adelante la economía de México, sino también la de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó sobre video de su homólogo Donald Trump donde se burló de congresistas demócratas colocando a uno de ellos un sombrero de paja y bigotes dejando de fondo música tapatía.

Al ser cuestionada sobre lo publicado en la red Truth Social de Trump, la Primera Mandataria evitó hablar del acto contra el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y el coordinador de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; sin embargo, aseguró a los mexicanos se les respeta.

“De qué esta imagen donde está un mexicano con un sombrero, sentado en debajo de un cactus, con una imagen como de si fuéramos flojos, los mexicanos, nada más equivocado… en particular sobre lo que se publicó ayer, pues mejor no lo planteamos en particular sobre ese tema… pero sí a las mexicanas y a los mexicanos se nos respeta, somos un pueblo trabajador y con una grandeza cultural que pocos pueblos en el mundo tiene”.

Sheinbaum Pardo insistió que su administración mantiene el apoyo a los mexicanos en Estados Unidos, en este tenor, informó que ya se tiene comunicación con la familia de Miguel Ángel García, el mexicano que falleció tras ser herido en un tiroteo a las oficinas de migración ICE en Dallas.

