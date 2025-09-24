Tiroteo en ICE de Dallas deja un muerto y dos heridos, entre ellos un mexicano

Tiroteo en Centro de Detención de ICE en Dallas deja una persona muerta y dos heridas, una de ellas de nacionalidad mexicana, confirma la SRE.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a concoer a través de un comunicado del tiroteo en un centro de detención del ICE en Dallas, Texas, que ocurrió la mañana de este miércoles, en el que tres personas resultaron heridas y una de origen mexicano perdió la vida.

De acuerdo con el documento, se confirma que el agresor se quitó la vida antes de ser detenido.

COMUNICADO. “Comunicado sobre tiroteo en instalaciones de ICE en Dallas”.https://t.co/lpUZHoMFvM pic.twitter.com/0RuluqYKaF — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 24, 2025

TE PUEDE INTERESAR: Envía Sheinbaum “otra nota diplomática” a E.U. por muerte de mexicano tras redadas

El Consulado General de México en Dallas estableció contacto inmediato con las autoridades locales, quienes confirmaron que una de las personas con lesiones graves es de nacionalidad mexicana. El connacional permanece hospitalizado recibiendo atención médica.

Asimismo, informó que la representación consular se encuentra en comunicación con los familiares del connacional, a fin de brindar acompañamiento y asesoría legal, además de mantener comunicación constante con las autoridades que investigan los hechos. Se espera autorización oficial para que personal consular pueda visitar al mexicano en el hospital.

¿Cuál es la reacción diplomática de México?

La Unidad para América del Norte transmitió su preocupación por el ataque a través de canales diplomáticos y solicitó esclarecer los hechos, así como garantizar el acceso irrestricto al ciudadano mexicano afectado.

La SRE reiteró que, a través de su red consular en Estados Unidos, mantiene el compromiso de proteger y defender los derechos de las personas mexicanas en el exterior.