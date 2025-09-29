Segunda Etapa Vivienda Bienestar 2025: Estados donde se repite el registro al programa de la CONAVI

Vivienda Bienestar 2025: Conoce enn qué estados se repite el registro al programa de la CONAVI durante su segunda fase. / Serena / 500px

Desde el pasado 25 de septiembre, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) anunció el arranque de la segunda etapa de registro al programa Vivienda para el Bienestar, con la instalación de 50 módulos en 47 municipios de 25 estados del país.

Aquí te compartimos en qué estados están ubicados los módulos, cuáles son los requisitos y qué documentos necesitas para registrarte y participar en el programa.

¿Quiénes tienen prioridad en el registro?

La Conavi le dará prioridad a:

Mujeres jefas de hogar.

Personas adultas mayores.

Población indígena.

Personas con discapacidad.

Habitantes de zonas prioritarias.

El programa #ViviendaParaElBienestar avanza.

¿En qué estados es el registro de la segunda etapa?

De acuerdo con el mapa oficial del programa Vivienda para el Bienestar, los nuevos módulos se encuentran en:

Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima, Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estados donde se repite el registro

Es importante decir que en 17 de estos estados el registro regresa, pues ya había estado presente durante la primera fase:

Sonora

Durango

Guanajuato

Zacatecas

Colima

Michoacán

Nayarit

Hidalgo

Guerrero

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

¿Dónde están los módulos de registro?

La ubicación de los módulos se puede consultar en el mapa interactivo de la Conavi. Solo debes seleccionar tu estado y se desplegarán los detalles para que vayas al que te quede más cerca.

Lo puedes checar en: pvb.conavi.gob.mx

Documentos necesarios para registrarse

Si quieres participar en la segunda etapa del registro, deberás presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Requisitos para entrar al programa

Los criterios de elegibilidad establecidos por la Conavi son:

Tener 18 años o más.

En caso de ser menor de edad, demostrar que tienes dependientes económicos de primer grado.

No contar con ingresos familiares mayores a dos salarios mínimos.

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

No haber recibido apoyo previo de la Conavi.

No contar con vivienda propia.

