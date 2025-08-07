Vivienda para el Bienestar con Infonavit 2025: Dónde actualizar los datos para ser seleccionado al programa.

Si eres derechohabiente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y no tienes casa propia, pero te interesa conseguir un crédito del programa de Vivienda para el Bienestar para tener una, podrías ser de las personas preseleccionadas… pero si no tienes actualizados tus datos de contacto en la plataforma corres el riesgo de perderte esta oportunidad.

Ahora te decimos dónde puedes hacerlo.

¿Dónde actualizar tus datos para acceder al programa de Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, las personas preseleccionadas serán notificadas por correo, llamada o mensaje. Por eso, es importantísimo que tu información personal esté completa, correcta y actualizada.

Y puedes hacerlo picándole aquí.

Ahí deberás ingresar con tu número de seguridad social o CURP, y verificar que tus datos (teléfono, correo, domicilio) estén correctos, de lo contrario no podrás ser contactado para participar en el programa.

¡Tu nuevo hogar te está esperando! Nuestro director general, @OctavioRomero_O, te trae buenas noticias.



Si eres derechohabiente del INFONAVIT, ganas entre 1 y 2 salarios mínimos, y no tienes vivienda propia, podrás ser de las personas seleccionadas para acceder a una de las… pic.twitter.com/2kzwHOhcol — Infonavit (@Infonavit) August 2, 2025

¿Cuáles son los requisitos del programa?

Los criterios para participar son sencillos, pero estrictos:

Ser derechohabiente del Infonavit

Tener entre 1 y 2 salarios mínimos de ingreso

No contar con una vivienda propia

¿Cuánto costarán las viviendas?

Aunque no se ha revelado el precio exacto de estas viviendas, el titular del Infonavit aseguró que los desarrollos costarán menos que el valor comercial promedio. Además, afirmó que el monto total del crédito cubrirá el costo completo de la vivienda, sin necesidad de pagos adicionales o enganches fuera del esquema.

