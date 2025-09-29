IZTAPALAPA: ¿Por qué agredieron a la alcaldesa Aleida Alavez? Salió corriendo de un evento

Vecinos de la unidad habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, fueron afectados por las intensas lluvias que se registraron el pasado sábado por la noche. A través de redes sociales circularon videos que muestran el momento en el que la alcaldesa de la demarcación, Aleida Alavez, fue increpada por los habitantes, quienes le lanzaron objetos y lodo, además de reclamarle con gritos por la falta de atención a sus demandas tras las afectaciones provocadas por las inundaciones.

Seguimiento a la emergencia en Iztapalapa: Aleida Alavez

El domingo en la noche, la alcaldesa indicó que se daba seguimiento a la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias. Por medio de X, explicó que desde el puesto de mando de la alcaldía se revisaban los informes de los puntos afectados y aseguró que la atención continuaba para los vecinos de la demarcación.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de CDMX atiende afectaciones por lluvias en Iztapalapa

Estamos en el Puesto de Mando de la Alcaldía dando seguimiento a la emergencia por las fuertes lluvias.



Revisamos el informe de los centros de mando instalados en los puntos afectados y la atención se mantiene para todas y todos los vecinos.



Seguiremos al pendiente hasta… pic.twitter.com/P7bOEm8e4Y — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) September 29, 2025

Fuertes lluvias afectan la CDMX

Iztapalapa no fue la única alcaldía con daños tras la tormenta. También se reportaron afectaciones en Gustavo A. Madero y Tláhuac. Sin embargo, Iztapalapa es una de las demarcaciones que, lluvia tras lluvia, enfrenta constantes afectaciones en los que viviendas y pertenencias terminan bajo aguas negras y otros residuos a consecuencia de las inundaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Aplaza Clara Brugada comités de apoyo tras explosión de pipa en Iztapalapa