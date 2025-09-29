;

  • 29 SEP 2025, Actualizado 20:13

IZTAPALAPA: ¿Por qué agredieron a la alcaldesa Aleida Alavez? Salió corriendo de un evento

Iztapalapa no fue la única alcaldía con daños tras la tormenta. También se reportaron afectaciones en Gustavo A. Madero y Tláhuac.

¿Por qué agredieron a la alcaldesa Aleida Alavez?; salió corriendo de un evento

¿Por qué agredieron a la alcaldesa Aleida Alavez?; salió corriendo de un evento

Edgar Herrera López

Vecinos de la unidad habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, fueron afectados por las intensas lluvias que se registraron el pasado sábado por la noche. A través de redes sociales circularon videos que muestran el momento en el que la alcaldesa de la demarcación, Aleida Alavez, fue increpada por los habitantes, quienes le lanzaron objetos y lodo, además de reclamarle con gritos por la falta de atención a sus demandas tras las afectaciones provocadas por las inundaciones.

Seguimiento a la emergencia en Iztapalapa: Aleida Alavez

El domingo en la noche, la alcaldesa indicó que se daba seguimiento a la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias. Por medio de X, explicó que desde el puesto de mando de la alcaldía se revisaban los informes de los puntos afectados y aseguró que la atención continuaba para los vecinos de la demarcación.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de CDMX atiende afectaciones por lluvias en Iztapalapa

Fuertes lluvias afectan la CDMX

Iztapalapa no fue la única alcaldía con daños tras la tormenta. También se reportaron afectaciones en Gustavo A. Madero y Tláhuac. Sin embargo, Iztapalapa es una de las demarcaciones que, lluvia tras lluvia, enfrenta constantes afectaciones en los que viviendas y pertenencias terminan bajo aguas negras y otros residuos a consecuencia de las inundaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Aplaza Clara Brugada comités de apoyo tras explosión de pipa en Iztapalapa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad