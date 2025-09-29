IZTAPALAPA: ¿Por qué agredieron a la alcaldesa Aleida Alavez? Salió corriendo de un evento
Vecinos de la unidad habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, fueron afectados por las intensas lluvias que se registraron el pasado sábado por la noche. A través de redes sociales circularon videos que muestran el momento en el que la alcaldesa de la demarcación, Aleida Alavez, fue increpada por los habitantes, quienes le lanzaron objetos y lodo, además de reclamarle con gritos por la falta de atención a sus demandas tras las afectaciones provocadas por las inundaciones.
Seguimiento a la emergencia en Iztapalapa: Aleida Alavez
El domingo en la noche, la alcaldesa indicó que se daba seguimiento a la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias. Por medio de X, explicó que desde el puesto de mando de la alcaldía se revisaban los informes de los puntos afectados y aseguró que la atención continuaba para los vecinos de la demarcación.
Fuertes lluvias afectan la CDMX
Iztapalapa no fue la única alcaldía con daños tras la tormenta. También se reportaron afectaciones en Gustavo A. Madero y Tláhuac. Sin embargo, Iztapalapa es una de las demarcaciones que, lluvia tras lluvia, enfrenta constantes afectaciones en los que viviendas y pertenencias terminan bajo aguas negras y otros residuos a consecuencia de las inundaciones.
