Gobierno de CDMX atiende afectaciones por lluvias en Iztapalapa

Los cuerpos de emergencia de la alcaldía atienden los puntos críticos con inundaciones en las 20 colonias más impactadas.

El gobierno de la Ciudad de México mantiene los trabajos de apoyo en zonas afectadas debido a las fuertes lluvias registradas la tarde noche de este sábado.

¿Dónde se registraron las mayores precipitaciones en la capital?

De acuerdo a la administración de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, la precipitación máxima se dio en la alcaldía Iztapalapa en la Estación de Rebombeo-La Quebradora con 90.75 mm, en Lomas de Zaragoza con 76.4 mm, Ejército de Oriente con 73.75 mm y Cárcel de Mujeres con 60.5 mm.

Ante ello indicó que fue necesario colocar un puesto de mando en la sede de la alcaldía para coordinar esfuerzos con la alcaldesa Aleida Alavez a fin de resguardar la integridad física de las y los habitantes.

#Comunicado #Importante | La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, en compañía de secretarias y secretarios del Gobierno de la Ciudad de México, realizó un recorrido por calles y avenidas afectadas por la intensa lluvia del día de ayer, sábado 27 de septiembre, en @Alc_Iztapalapa… pic.twitter.com/bmWsQ7HQV1 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 28, 2025

Detalló que para este domingo, aún los cuerpos de emergencia de la alcaldía atienden los puntos críticos con inundaciones en las 20 colonias más impactadas.

En la zona se reparten tres mil 500 raciones de alimentos y dos mil kits de limpieza.

¿Qué acciones se implementaron en zonas afectadas?

A través de su cuenta de la red social “X”, Clara Brugada dio a conocer que hizo un recorrido con las y los vecinos de la colonia Santa María Aztahuacán, donde se registró la mayor afectación por lluvia.

Atendimos a las y los vecinos que más lo necesitan en Santa María Aztahuacán, @Alc_Iztapalapa. Nos comprometimos a brindar un apoyo emergente para las familias afectadas, sumado al respaldo que ya ofrece el seguro de la ciudad. Porque en la #CapitalDeLaTransformación nadie está… pic.twitter.com/3e9TKnJ891 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 29, 2025

En tanto la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos (SGIRPC) informó que los grupos de emergencia aún atienden a los vecinos y realizan labores de limpieza y desazolve.

