Gobierno de CDMX atiende afectaciones por lluvias en Iztapalapa
Tras las fuertes lluvias en Iztapalapa, el gobierno de Clara Brugada desplegó apoyo en 20 colonias con raciones de alimentos, kits de limpieza y labores de desazolve.
El gobierno de la Ciudad de México mantiene los trabajos de apoyo en zonas afectadas debido a las fuertes lluvias registradas la tarde noche de este sábado.
¿Dónde se registraron las mayores precipitaciones en la capital?
De acuerdo a la administración de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, la precipitación máxima se dio en la alcaldía Iztapalapa en la Estación de Rebombeo-La Quebradora con 90.75 mm, en Lomas de Zaragoza con 76.4 mm, Ejército de Oriente con 73.75 mm y Cárcel de Mujeres con 60.5 mm.
Ante ello indicó que fue necesario colocar un puesto de mando en la sede de la alcaldía para coordinar esfuerzos con la alcaldesa Aleida Alavez a fin de resguardar la integridad física de las y los habitantes.
Detalló que para este domingo, aún los cuerpos de emergencia de la alcaldía atienden los puntos críticos con inundaciones en las 20 colonias más impactadas.
En la zona se reparten tres mil 500 raciones de alimentos y dos mil kits de limpieza.
¿Qué acciones se implementaron en zonas afectadas?
A través de su cuenta de la red social “X”, Clara Brugada dio a conocer que hizo un recorrido con las y los vecinos de la colonia Santa María Aztahuacán, donde se registró la mayor afectación por lluvia.
En tanto la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos (SGIRPC) informó que los grupos de emergencia aún atienden a los vecinos y realizan labores de limpieza y desazolve.