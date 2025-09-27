En seguridad, “vamos a seguir apoyando al pueblo de Sinaloa”: Sheinbaum

“Claudia Sheinbaum es sinaloense”, afirmó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mostrando una gracia poco usual, adoptó a la mandataria por un día y aprovechó para recordar que José María Tarriba, esposo de la Presidenta, es sinaloense.

Durante su gira de rendición de cuentas , tras su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum visitó el puerto de Mazatlán, en donde afirmó “siempre vamos a apoyar al pueblo de Sinaloa y a su gobierno”.

En medio del clima de violencia que prevalece en la entidad, la presidenta no tuvo más remedio que confirmar la visita quincenal del titular de seguridad federal, Omar García Harfuch, así como de los titulares de Marina y Sedena, para dar continuidad a la estrategia de atender las causas y fortalecer las fuerzas del orden, recalcando “vamos a seguir apoyando al pueblo de Sinaloa”, por lo que recordó que ayer se llegó a un acuerdo histórico con Estados Unidos sobre el control de armas desde su territorio.

La presidenta también reveló que 3 mil 750 millones de pesos serán destinados para Sinaloa en apoyo a la pesca, así como la activación de créditos blandos como los que ya se han activado en Coahuila, Durango y Sonora.

También llamó al gobernador y a la entidad a “trabajar en el tema del maíz para el próximo año” , augurando que habrá buenas cosechas el año entrante, gracias al nivel de las presas.

