En Sinaloa no tenemos paz, todavía no la hemos conquistado: Rubén Rocha Moya

Durante su conferencia, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aceptó que la disputa entre grupos criminales continúa generando violencia. Dijo que seguirá trabajando para mejorar la convivencia en el estado, tras los enfrentamientos entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

¿Qué dijo Rocha Moya sobre la violencia en Sinaloa?

Rocha Moya reconoció que en la entidad no hay paz, pues todavía no la han conquistado. A un año de los enfrentamientos entre “Los Chapitos “y “Los Mayitos”, aún continua la disputa y siguen generando la violencia.

“Vamos a seguir sin descanso sin freno alguno combatiendo la delincuencia”. — Rubén Rocha Moya

Durante su conferencia, felicitó a la ciudadanía que salió a manifestarse este domingo por la inseguridad que se vive en el estado.

“Felicitar a la ciudadanía que fue a manifestarse por una causa que nos afecta a todos los sinaloenses. Mi reconocimiento a los hombres y mujeres que estuvieron participando en la marcha de ayer, eso expresa en ambiente de libertades que tiene nuestro estado y que se puede manifestar con todo el rigor y la determinación de los ciudadanos” — Rubén Rocha Moya

Ciudadanos salieron a manifestarse por la paz en Sinaloa

¿Qué sigue en materia de seguridad para Sinaloa?

Rocha Moya puntualizó que no se ha dejado de combatir a la delincuencia y que no dejará de hacerlo hasta tener paz, para poder ser más productivos y generar mejores ambientes de convivencia en Sinaloa.

“La disputa de grupos rivales siguen generando la violencia, pero están siendo combatidos por la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la policía local, policías municipales, etc., sin embargo, hay veces que pensamos que bajo la violencia y luego hay un repunte” — Rubén Rocha Moya

El Gabinete de Seguridad sesionará este martes en Culiacán para dar seguimiento a la estrategia federal, aunque Rocha Moya dijo no tener todavía los detalles de la reunión ni con qué sectores sociales participarán.

¿Se realizarán las fiestas patrias y la Feria Ganadera?

Será el miércoles cuando el gobernador Rocha Mocha brinde los detalles de la ceremonia y los términos en lo que se darán los festejos del grito de independencia.

En cuanto a la Feria Ganadera, se realizará como estaba programada, pues ya conversó con la directiva de los ganaderos y que el gobierno los apoyará para que traigan buenos grupos y artistas.

“Hay que hacerla porque van los niños y porque hay exhibición del ganado, hay concursos, además hay recreación, y la idea es apoyarles a que tengan buenos artistas y que atraigan a la gente.” — Rubén Rocha Moya

