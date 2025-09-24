Intento de robo, posible móvil de agresión a la nieta de Rubén Rocha: Sheinbaum

Intento de robo, es el posible móvil del ataque a la nieta del gobernador de Sinaloa, compartió la presidenta Sheinbaum.

Siguen las investigaciones por el ataque en Culiacán a la nieta del gobernador que este martes sufrieron agentes de seguridad de la nieta del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha, así lo afirmó la presidenta Sheinbaum.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, indicó que ya existe un móvil sobre lo ocurrido en Culiacán y donde la familiar del mandatario estatal resultó ilesa.

“Lamentabilísima situación esa agresión, se está investigando cuál fue la causa, parece que la causa fue el robo del vehículo, no necesariamente la causa está vinculada con la familia pero de todas maneras se están haciendo todas las investigaciones y el gabinete de seguridad va a seguir dando la información…-El móvil es el robo de la camioneta, porque hay especulación en torno que a pesar de estar custodiada por escolta, los ladrones…-Sí iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo y hubo agresión contra estas personas”.

¿Cuál sería el móvil del ataque en Culiacán?

Indicó que como cada 15 días el gabinete de seguridad visita el estado, sin embargo dijo, ya habían regresado cuando ocurrió el ataque. A pesar de esto, la Jefa del Ejecutivo Federal manifestó que existen las condiciones para que el próximo sábado encabece en Mazatlán el acto de presentar su primer informe de gobierno “La transformación, avanza en Sinaloa”.

“Sí, ha habido muchos eventos masivos gubernamentales y no gubernamentales en Mazatlán y el propio Culiacán y sí hay condiciones para que vayamos y a los habitantes de Culiacán, la población, al pueblo de Culiacán, vamos a estar siempre ahí y de todo Sinaloa, para apoyarles y construir pues poco a poco una condición de mayor seguridad y paz”.

¿Cómo afecta la violencia a la seguridad en Sinaloa?

Enfatizó que luego de que Ismael “el Mayo” Zambada llegó a Estados Unidos, hace un año aproximadamente, se suscitó una ola de violencia en la región; sin embargo, comentó que ha estado en distintos momentos en Sinaloa y se mantendrá la visita del gabinete de seguridad con regularidad para dar seguimiento a la atención por la violencia.

