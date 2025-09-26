Marcha por los 43 de Ayotzinapa: cierre de calles y operativo de seguridad en CDMX
La SSC-CDMX implementará un operativo vial y de seguridad por la marcha de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que recorrerá Paseo de la Reforma hasta el Zócalo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que desplegará un operativo de vigilancia y vialidad este jueves con motivo de la marcha por los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con la dependencia, policías de diferentes sectores y agrupamientos realizarán cortes a la circulación en Paseo de la Reforma, desde la Diana Cazadora hasta el primer cuadro capitalino, con el fin de dar protección y acompañamiento a los familiares de las víctimas.
Te podría interesar: Normalistas de Ayotzinapa, incendian vehículo y tiran reja del Campo Militar No.1 en la CDMX
¿Cuál será la ruta de la marcha de Ayotzinapa?
La movilización partirá de Paseo de la Reforma, para continuar por avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución (Zócalo capitalino).
- Todas las calles aledañas a estas vialidades estarán cerradas a la circulación.
- Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y vías alternas.
También puedes leer: Renuncia representante legal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos
Metro CDMX: estación Zócalo cerrada
Como parte del operativo, la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada, por lo que las alternativas para llegar al primer cuadro de la ciudad son las estaciones Allende y Pino Suárez.
Se prevé la participación de organizaciones sociales, universidades, estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos y de otros planteles de la capital, quienes se sumarán a la movilización en memoria de los 43 estudiantes desaparecidos.