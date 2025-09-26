Marcha por los 43 de Ayotzinapa: cierre de calles y operativo de seguridad en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que desplegará un operativo de vigilancia y vialidad este jueves con motivo de la marcha por los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con la dependencia, policías de diferentes sectores y agrupamientos realizarán cortes a la circulación en Paseo de la Reforma, desde la Diana Cazadora hasta el primer cuadro capitalino, con el fin de dar protección y acompañamiento a los familiares de las víctimas.

Se colocaron vallas metálicas que “protegerán” Palacio Nacional Ampliar

Te podría interesar : Normalistas de Ayotzinapa, incendian vehículo y tiran reja del Campo Militar No.1 en la CDMX

¿Cuál será la ruta de la marcha de Ayotzinapa?

La movilización partirá de Paseo de la Reforma, para continuar por avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución (Zócalo capitalino).

Todas las calles aledañas a estas vialidades estarán cerradas a la circulación.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y vías alternas.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de carriles centrales de Av. Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Av. Insurgentes, por manifestantes. #AlternativaVial Carriles laterales y Av. Chapultepec. pic.twitter.com/rQal5p6eKZ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 26, 2025

También puedes leer: Renuncia representante legal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos

Metro CDMX: estación Zócalo cerrada

Como parte del operativo, la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro permanecerá cerrada, por lo que las alternativas para llegar al primer cuadro de la ciudad son las estaciones Allende y Pino Suárez.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2025

Se prevé la participación de organizaciones sociales, universidades, estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos y de otros planteles de la capital, quienes se sumarán a la movilización en memoria de los 43 estudiantes desaparecidos.

Síguenos en Google News y encuentra más información