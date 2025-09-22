Detienen a “El Chícharo” y a seis cómplices en operativos en CDMX y Edomex
En cateos en CDMX y Edomex, autoridades detuvieron a “El Chícharo”, presunto líder criminal, junto con seis personas más; se aseguraron drogas, armas y dinero en efectivo.
Autoridades de seguridad de los tres órdenes junto con elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX) y la Policía Ministerial del Estado de México, ejecutaron órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc y en el municipio de Nezahualcóyotl, donde fueron detenidas siete personas vinculadas con actividades delictivas.
Tras investigaciones que identificaron predios usados para el almacenamiento y embalaje de drogas, el Ministerio Público obtuvo de un juez de control mandamientos judiciales para intervenir en dos domicilios de la colonia Centro de Cuauhtémoc y dos más en la colonia Bosques de Aragón, en Nezahualcóyotl.
Resultados de los cateos:
- Detención de Iván “N”, alias “El Chícharo”, identificado como líder de un grupo criminal dedicado a la venta de droga, extorsión y homicidios en la zona centro de la capital.
- Captura de Akim “N”, Sara “N”, Sara Isabel “N”, Yatziri Berenice “N” y Nancy Jovana “N”.
- Aseguramiento de:
- 98 envoltorios y un paquete de aparente cocaína
- 3 kilos 250 gramos de marihuana
- Dosis de lo que parece metanfetamina
- 140 pastillas de distintos colores
- Un arma de fuego y 115 cartuchos útiles
- 143 mil pesos en efectivo
- Cinco teléfonos celulares
Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.