Puentes SEP 2025: Fecha de TODOS los puentes por juntas del Consejo Técnico Escolar de educación básica

Conoce la fecha de los puentes de la SEP por Juntas de Consejo Técnico Escolar en 2025.

Estamos por terminar septiembre y la Secretaría de Educación Pública ya reveló la fecha del último puente del mes para todos los estudiantes de educación básica en el país. De acuerdo con el calendario escolar del ciclo 2025-2026, el último fin de semana largo para alumnos de preescolar, primaria y secundaria arrancará este viernes 26 de septiembre debido a la sesión de Consejo Técnico Escolar.

¿Cuándo termina el último puente de septiembre?

Según la SEP informó que este último fin de semana largo se extenderá del viernes 26 al domingo 28 de septiembre, por lo que las actividades escolares se reanudarán el lunes 29.

Fecha del último puente de septiembre 2025 para estudiantes de la SEP.

¿Cuándo es el siguiente puente de la SEP?

Según el calendario escolar, el próximo puente tardará en llegar, pues será hasta el viernes 31 de octubre.

Fechas de los próximos puentes del ciclo escolar por juntas del Consejo Técnico

Además del viernes 26, el calendario tiene otras sesiones de Consejo Técnico Escolar y, por lo tanto, más puentes:

Viernes 31 de octubre

Martes 28 de noviembre

Viernes 30 de enero

Martes 27 de febrero

Viernes 27 de marzo

Viernes 29 de mayo

Viernes 26 de junio

