Beca Rita Cetina 2025: Estos son los requisitos ACTUALIZADOS para registrarse hasta el 30 de septiembre

¿Ya registraste a tu hijo o hija en la Beca Rita Cetina? Si todavía no lo has hecho, es importante que conozcas los requisitos actualizados que dio a conocer la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. A través de sus redes sociales, el organismo explicó qué documentos y datos deben preparar los padres, madres o tutores antes de iniciar el trámite de los beneficiarios.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para registrarse a la beca Rita Cetina?

Deberás tener a la mano:

Número de teléfono y correo electrónico de contacto.

Identificación oficial digitalizada del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio digitalizado.

CURP certificada de las niñas y niños que deseas incorporar y del padre, madre o tutor.

Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudian los menores.

¿Cómo sacar la CCT de la escuela para la beca Rita Cetina?

Entra a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx. Selecciona tu estado, municipio y localidad donde se encuentra la escuela en dónde fue inscrito tu hijo. Haz clic en Buscar escuela y ahí aparecerá la CCT que necesitas para completar el registro.

¿Cómo saber si la CURP de mi hijo está certificada?

Debido a que la CURP certificada es validada por la RENAPO, tu Clave Única de Registro de Población se actualiza siempre que los datos coincidan con el acta de nacimiento registrada en la Plataforma Nacional del Registro Civil. Así puedes comprobarlo:

Entra al portal de consulta para tu CURP .

. Una vez que hayas descargado tu documento, visualízalo.

Revisa que en la esquina inferior derecha aparezca la leyenda: “CURP certificada: Verificada con el Registro Civil”.

Si ves este texto tal cual aparece en la imagen que se ve abajo, tu CURP ya está certificada.

