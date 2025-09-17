Mi Beca para Empezar 2025: Estas son 2 formas de consultar el saldo y depósitos del apoyo de uniformes y útiles escolares

Conoce las 2 formas de consultar el saldo y depósitos del apoyo de uniformes y útiles escolares en Mi Beca para Empezar 2025.

Durante agosto, el Gobierno de la Ciudad de México realizó la entrega de las nuevas tarjetas para el apoyo de uniformes y útiles escolares a través del programa Mi Beca para Empezar. Asimismo, la convocatoria para estudiantes de nuevo ingreso abrió este 1 de septiembre y, si eres padre, madre o tutor de alumnos de preescolar, primaria o secundaria, aquí te explicamos cómo consultar el saldo de tu tarjeta, ya sea la nueva o la anterior.

¿Cómo consultar el saldo de Mi Beca para Empezar?

De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, existen dos maneras de revisar los depósitos que te han llegado a tu plástico:

Entrando a la app “Obtén Más” o a tu Cuenta Llave CDMX y dirígirte al apartado “Historial de depósito”. O llamada telefónica marcando al 55 8890 2999 y seleccionando la opción 2 para consultar tu saldo.

¿Cómo registrar a estudiantes de nuevo ingreso en Mi Beca para Empezar 2025?

Si tu hija o hijo aún no está registrado en el programa, todavía puedes realizar el trámite en la convocatoria. Primero tienes que crear una cuenta Llave CDMX Expediente entrando a llave.cdmx.gob.mx y utilizando tus datos como madre, padre o tutor.

Una vez que tengas tu sesión iniciada, entra a:

https://www.registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/index.xhtml

y agrega los datos de tu hija o hijo como beneficiario.

Ten a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

CURP del beneficiario.

