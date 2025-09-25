Grupos paramilitares de La Luz del Mundo fueron usados para intimidar a víctimas

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Sharim Guzmán, activista y esposo de Xóchitl Martín, una de las denunciantes de Naasón Joaquín habló sobre el grupo paramilitar detenido en Michoacán perteneciente a la iglesia La Luz del Mundo y dijo que siempre han existido, se han utilizado para silenciar y amedrentar a las víctimas o exmiembros.

“Este tipo de grupos siempre sabíamos que existían, pero era la guardia del apóstol, más ante los ojos de todos, eran los guaruras del apóstol, los que protegían al apóstol siendo Nason Joaquín”.

¿Cómo operaban estos grupos de vigilancia?

Guzmán informó que al inicio este grupo se llamaba Jericó, fueron reclutando entre hermanos que eran militares o policías que formaban parte de las procuradurías y se les daba adiestramiento por parte del gobierno porque trabajan ahí; con el paso del tiempo capacitaron a más personas, así lo han dicho testimonios que aseguran haber denunciado.

¿Qué revelan los documentos en la Corte de Nueva York?

El activista comentó que en la Corte de Nueva York donde se encuentra Naasón Joaquín hay documentos que informan que conspiraron para el secuestro de una persona y su preparación por parte de agentes armados que son estos mismos grupos donde participan alrededor de 50 o 60 personas que cuidan los alrededores y se encargan de mantener la vigilancia de la colonia.

