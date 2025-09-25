Experto alerta que guerra en Ucrania podría detonar conflicto OTAN-Rusia
El internacionalista Ricardo Ortiz Esquivel advirtió que Rusia no está dispuesto a negociar y que la prolongación de la guerra en Ucrania podría detonar un conflicto entre la OTAN y Rusia hacia 2026.
#Análisis con Ricardo Ortiz Esquivel
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
“Uno de los principales problemas que existe con el presidente Donald Trump son sus hábitos, sus humores o su humor. Un día puede decir una cosa, el otro día puede decir otra, pero realmente no habíamos visto como tal este tipo de declaraciones en mucho tiempo. Entiendo que el presidente Donald Trump ha sido fuerte en ocasiones con Rusia, con el presidente Vladimir Putin, pero esto pareciera como un giro de 180 grados en su percepción sobre la guerra en Ucrania”.
El internacionalista, Ricardo Ortiz Esquivel, advirtió sobre el riesgo de un conflicto entre la OTAN y Rusia si la guerra con Ucrania se prolonga, ya que el Kremlin no está dispuesto a negociar una paz internacional.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Ortiz Esquivel, comentó que el presidente Vladímir Putin “se ha agrandado” tras la cumbre en Alaska con Donald Trump, lo que podría generar un choque con la OTAN: “En este 2025 como tal no, pero en 2026 podría suceder”, advirtió.
TE PUEDE INTERESAR: Normalistas de Ayotzinapa, incendian vehículo y tiran reja del Campo Militar No.1 en la CDMX
Provocaciones rusas y tensiones con Europa
El especialista explicó que las recientes violaciones en el espacio aéreo europeo son provocaciones por parte de Rusia, que busca analizar las defensas aéreas y medir la cohesión de la OTAN.
“Yo siempre he creído que una chispa en Polonia, en los países bálticos, puede resultar en que la OTAN se meta como tal a este conflicto… hay muchísima confusión si van a derribar o no drones rusos”, señaló.
Asimismo, apuntó que la prensa rusa, el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, y diplomáticos en Francia y Nueva York han declarado abiertamente que “Rusia ya está en guerra con la OTAN y Europa”.
Posibilidades de Ucrania en el conflicto
Consultado sobre la capacidad de Ucrania para recuperar sus territorios con el apoyo de Estados Unidos y la OTAN, Ortiz Esquivel explicó que el problema es logístico. Lo máximo que podría lograrse es recuperar la región de Kursk y algunos territorios, ya que Rusia mantiene defensas sólidas. La ayuda internacional, subrayó, servirá principalmente para sostener la defensa ucraniana.