Experto alerta que guerra en Ucrania podría detonar conflicto OTAN-Rusia

“Uno de los principales problemas que existe con el presidente Donald Trump son sus hábitos, sus humores o su humor. Un día puede decir una cosa, el otro día puede decir otra, pero realmente no habíamos visto como tal este tipo de declaraciones en mucho tiempo. Entiendo que el presidente Donald Trump ha sido fuerte en ocasiones con Rusia, con el presidente Vladimir Putin, pero esto pareciera como un giro de 180 grados en su percepción sobre la guerra en Ucrania”.

El internacionalista, Ricardo Ortiz Esquivel, advirtió sobre el riesgo de un conflicto entre la OTAN y Rusia si la guerra con Ucrania se prolonga, ya que el Kremlin no está dispuesto a negociar una paz internacional.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Ortiz Esquivel, comentó que el presidente Vladímir Putin “se ha agrandado” tras la cumbre en Alaska con Donald Trump, lo que podría generar un choque con la OTAN: “En este 2025 como tal no, pero en 2026 podría suceder”, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR: Normalistas de Ayotzinapa, incendian vehículo y tiran reja del Campo Militar No.1 en la CDMX

Provocaciones rusas y tensiones con Europa

El especialista explicó que las recientes violaciones en el espacio aéreo europeo son provocaciones por parte de Rusia, que busca analizar las defensas aéreas y medir la cohesión de la OTAN.

“Yo siempre he creído que una chispa en Polonia, en los países bálticos, puede resultar en que la OTAN se meta como tal a este conflicto… hay muchísima confusión si van a derribar o no drones rusos”, señaló.

Asimismo, apuntó que la prensa rusa, el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, y diplomáticos en Francia y Nueva York han declarado abiertamente que “Rusia ya está en guerra con la OTAN y Europa”.

Posibilidades de Ucrania en el conflicto

Consultado sobre la capacidad de Ucrania para recuperar sus territorios con el apoyo de Estados Unidos y la OTAN, Ortiz Esquivel explicó que el problema es logístico. Lo máximo que podría lograrse es recuperar la región de Kursk y algunos territorios, ya que Rusia mantiene defensas sólidas. La ayuda internacional, subrayó, servirá principalmente para sostener la defensa ucraniana.

Este jueves en #AsíLasCosasConLoret



➡️Aviones estadounidenses fueron enviados a interceptar aeronaves de guerra rusas cerca de territorio de EEUU.



➡️Trump dijo que Zelensky debe ganarle a Rusia y recuperar todo su territorio.



➡️Las empresas farmacéuticas y el desabasto de… pic.twitter.com/B3UuMysHyj — W Radio México (@WRADIOMexico) September 25, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información