Madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, es acusada de tráfico sexual en EU

Naasón Joaquín García fue investigado durante años por el gobierno de Estados Unidos

El líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, y su mamá, Eva García de Joaquín fueron acusados formalmente en Estados Unidos de crimen organizado, tráfico sexual, explotación infantil, entre otros delitos.

Un jurado federal investigador en Nueva York presentó la acusación formal alegando que Naasón Joaquín García, de 56 años, y otras cinco personas explotaron la iglesia durante décadas para permitir el abuso sexual sistemático de niños y mujeres para la gratificación sexual de García y su padre, quien murió en 2014.

Jay Clayton, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, señaló que la actividad criminal incluía la creación de fotografías y videos de abuso sexual infantil.

<i>“Se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos. Cuando fueron confrontados, utilizaron su influencia religiosa y poder económico para intimidar y obligar a las víctimas a guardar silencio sobre el abuso sufrido</i>" — Declaró el fiscal

De acuerdo con Clayton, Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña, se encuentran prófugos y se cree que están en México. El gobierno de Estados Unidos solicitará su arresto y extradición para que enfrenten estos cargos en ese país.

El autodenominado apóstol de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, con sede en Guadalajara, fue puesto bajo custodia federal en California, donde cumple una condena penal de 16 años y ocho meses de prisión tras declararse culpable en 2022 de cargos a nivel estatal por abusar sexualmente de tres niñas.

Ricky J. Patel, el jefe de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva York, dijo que los cargos fueron el resultado de una investigación de años que abarcó el país e involucró el apoyo de docenas de valientes víctimas.

Explotación sistemática dentro de la iglesia

La Luz del Mundo fue fundada en 1926 por el abuelo de Joaquín, Eusebio Joaquín González, y más tarde fue dirigida por el padre de Joaquín, Samuel Joaquín Flores.De acuerdo con los fiscales, los tres hombres se aprovechaban de sus posiciones de poder para violar a niñas y mujeres jóvenes, a menudo diciéndoles que podían ganarse una “bendición” especial si mantenían relaciones sexuales con ellos, según los fiscales.

Cargos federales por trata y abuso

Naasón Joaquín de 56 años de edad convencía a sus víctimas de no denunciar sus abusos, convenciéndolos de no relacionarse con extraños y enseñándoles desde su nacimiento que estarían condenados eternamente si le cuestionaban.

¿De qué se le acusa Naasón Joaquín García?

Después de años de investigaciones los delitos que deberán enfrentar son:

Conspiración de crimen organizado

Conspiración de tráfico sexual

Trata sexual mediante el uso de la fuerza el fraude y la coacción

Inducción a viajar para participar en actividades sexuales ilegales

Conspiración para explotar sexualmente a menores

Conspiración de explotación infantil

Algunos ilícitos alcanzan cadena perpetua.

Naasón Joaquín asegura que su iglesia cuenta con más de 5 millones de seguidores en todo el mundo. Los creyentes lo consideran el “apóstol” de Jesucristo.