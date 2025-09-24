Programas del Bienestar 2025: Alerta por FALSOS créditos y préstamos a nombre de los apoyos

Alerta Programas del Bienestar por FALSOS créditos y préstamos a nombre de los apoyos en 2025.

Las estafas están a la orden del día y, ahora, los Programas del Bienestar también se están en la mira de los delincuentes. Recientemente, la Coordinación General de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México lanzó una alerta a los beneficiarios por intentos de fraude.

A través de redes sociales, el organismo advirtió sobre la existencia de supuestos créditos o préstamos relacionados con los apoyos sociales, pero aclaró que se trata de engaños totalmente fraudulentos. “Créditos o prestamos a cuenta de los Programas Para El Bienestar? ¡Es FALSO!“, se lee en una publicación realizada en X (antes twitter).

Además, reiteró que las pensiones, becas y apoyos son completamente gratis, y la entrega de estos siempre se hace de manera directa y sin intermediarios a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Banco del Bienestar también emitió su alerta

Asimismo, en días recientes, el propio Banco del Bienestar alertó a por casos en los que también se ofrecen créditos, préstamos o incluso solicitan dinero a su nombre. Sin embargo, señaló que tampoco realiza contactos por redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto ni por WhatsApp.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a no caer en fraudes y mantenerse atenta únicamente a los canales oficiales de información.

