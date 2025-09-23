¡Taylor Swift en el cine! Estas son las fechas en cines para la presentación de ‘The Life of a Showgirl"

El universo Swiftie está de cabeza. La cantante Taylor Swift no solo está a punto de lanzar un nuevo álbum, The Life of a Showgirl, sino que ha anunciado una proyección especial en cines, una película que ha enloquecido a sus fans.

Se trata de The Official Release Party of a Showgirl, un evento cinematográfico para celebrar su doceavo disco. La emoción es palpable, y aunque el anuncio inicial fue solo para Estados Unidos, todo indica que los swifties mexicanos también podrán ser parte de la fiesta.

¿Cuándo se estrena ‘The Official Release Party of a Showgirl’ de Taylor Swift?

Aún no hay una fecha confirmada para el estreno de la película de Taylor Swift en México. El anuncio original de la cantante estadounidense solo incluyó fechas del 3 al 5 de octubre para funciones limitadas en cines de Estados Unidos.

Sin embargo, hay fuertes señales de que las proyecciones llegarán a nuestro país. Las cadenas de cine más grandes, como Cinépolis y Cinemex, han compartido la publicación de Taylor Swift en sus redes sociales, lo que ha desatado la euforia entre los fans, quienes esperan el anuncio oficial de las fechas y horarios en los próximos días.

¿Cuánto costarán los boletos y en qué cines estará disponible?

Hasta ahora, no se ha revelado información oficial sobre el costo de los boletos ni las cadenas de cine específicas donde se proyectará la película de Taylor Swift. La información se ha mantenido en secreto, lo que ha generado gran expectativa.

Dado que tanto Cinépolis como Cinemex han hecho eco del anuncio, es muy probable que sean estas dos cadenas las que ofrezcan las funciones. Los fans están a la espera de que se publiquen más detalles sobre la venta de entradas, los precios y las salas disponibles para que puedan asegurar su lugar en este evento de lanzamiento.

La película incluirá el video musical del primer sencillo, imágenes detrás de cámaras y explicaciones de la inspiración para el nuevo álbum de Taylor Swift.

