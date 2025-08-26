Taylor Swift: Estos han sido todos sus ex novios, desde amores fallidos hasta la pareja soñada

Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas del pop en la actualidad y ahora con la noticia de que se casará, recordemos quiénes fueron sus ex parejas y cómo llegó a conocer a su prometido, Travis Kelce.

¿Quiénes fueron los ex novios de Taylor Swift?

La cantante de 35 años anunció que está comprometida con el jugador de la NFL, Travis Kelce. De acuerdo a las fotos, la pedida de mano fue muy romántica y privada, pero mientras nos dan más detalles de este momento tan especial, te dejamos quiénes fueron los ex novios de Taylor Swift.

Taylor Swift y Joe Jonas: 2008

Por allá de los primeros años de la década de los 2010s, todas las revistas del momento se llenaron con fotos de Joe Jonas y Taylor Swift paseando en el verano. A pesar de ser una relación recordada por muchos, se dice que Joe Jonas terminó la relación por llamada telefónica en 25 segundos.

Taylor Swift y Taylor Lautner: 2009

Este romance también fue muy mencionado pero fugaz, ya que solo salieron entre octubre y diciembre de este año y realmente no hubo mucho que decir.

Taylor Swift y Taylor Lautner Ampliar

Taylor Swift y John Mayer: 2009-2010

Otra de las ex parejas de la cantante que dio mucho de qué hablar es John Mayer. Esto fue debido a la diferencia que había entre ambos pues ella apenas tenía 19 y él 32.

Taylor Swift y Jake Gyllenhaal: 2010-2011

Definitivamente muchas fans de Taylor comentan que es el evento canónico de la cantante pues, también había una diferencia de edad de 9 años y diversas fuentes cercanas a la cantante, dicen que fue una relación bastante intermitente y tóxica.

Taylor Swift y Jake Gyllenhaal Ampliar

Taylor Swift y Harry Styles: 2012

Aunque solo fueron unos cuantos meses, los cantantes han mencionado que se recuerdan con cariño, fue un amor muy adolescente y juvenil.

Taylor Swift y Calvin Harris: 2015-2016

Esta fue uno de los noviazgos más largos y mediáticos de Taylor, durando poco más de un año con el dj del momento.

Taylor Swift y Tom Hiddleston: 2016-2017

Todo se dio a conocer debido a que el actor, salió con una camiseta que se leía “I <3 TS”, se dice que solo fue una relación de verano.

Taylor Swift y Tom Hiddleston Ampliar

Taylor Swift y Joe Alwin: 2016-2023

Con quien todo el mundo creía que se casaría por la estabilidad que ambos manejaban era Joe Alwyn pues, duraron 7 años. Sin embargo, se dice por los pasillos de Hollywood que Joe tenía bastantes problemas con el nivel de fama de Taylor y su exposición mediática.

Taylor Swift y Travis Kelce: 2024-actualidad

Desde septiembre de 2024, se vio a la cantante en su primer juego de los Chiefs, y poco después se les vio juntos. Asimismo, el primer acercamiento lo dio él, ya que el año pasado reveló que asistió a un concierto de la cantante donde quería entregarle su friendship bracelet con su número de teléfono pero no lo logró.

Y así, llegamos hasta el 26 de agosto de 2025, con el anuncio de su compromiso con el jugador de la NFL.

