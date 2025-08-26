¡Taylor Swift se casa! Travis Kelce le dio el anillo y hay boda a la vista

Ya es oficial, swifties: el amor entre Taylor Swift y Travis Kelce va tan en serio que… ¡se nos casan! Así como lo lees, todo apunta a que la estrella del pop y el jugador de los Kansas City Chiefs ya están comprometidos y están planeando su boda.

Te contamos cómo se dio el anuncio en redes sociales y qué dicen los fans sobre esta gran noticia.

¿Cómo empezó esta historia de amor?

Todo empezó en 2023, cuando Travis fue a uno de los conciertos de la gira The Eras Tour con la idea de entregarle su número de teléfono a Taylor. Y aunque al principio no se conocieron ahí, eventualmente conectaron... y ¡boom!, el romance despegó.

Desde entonces, Taylor se volvió fan de los partidos de la NFL y Travis no se pierde un solo show de su novia. La relación se volvió mediática, pero ambos han sabido mantener un equilibrio entre la fama y su vida personal.

Aunque los detalles exactos se los están guardando como buen secreto de telenovela, lo que se sabe es que Travis planeó todo de forma súper íntima y romántica, justo como le gusta a Taylor. No se han dado más detalles hasta el momento, pero la información seguirá en desarrollo y seguro, ambos darán detalles en menos de lo que se espera.

¿Se viene boda estilo cuento de hadas?

Todo parece indicar que sí. Se dice que la pareja quiere algo elegante pero no demasiado ostentoso, con invitados muy selectos (obvio, las BFFs de Taylor como Blake Lively, Gigi Hadid y Selena Gomez no van a faltar).

Y sí, ya hay rumores de que Taylor podría escribir una canción exclusiva para la boda. Porque eso sería muy al estilo Taylor Swift.

En redes, el internet básicamente colapsó. Los swifties están llorando, gritando y temblando con la noticia. Después de una historia de amores complicados, Taylor parece haber encontrado a su end game definitivo. Travis, por su parte, ha demostrado ser el apoyo que ella necesitaba, sin robarse el spotlight, pero tampoco quedando fuera del show.

